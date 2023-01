Djokovic supera Medvedev em Adelaide e vai à primeira final no ano

Em um dos primeiros grandes jogos da temporada, o #5 Novak Djokovic derrotou o #7 Daniil Medvedev e garantiu vaga à decisão do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. O sérvio fechou o jogo com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h24, na manhã deste sábado (7). Este foi o 13º confronto entre os dois, e a nona vitória de Djokovic.

Em toda a partida, Djokovic esteve em alto nível no serviço e não deu muitas aberturas ao russo. O sérvio venceu 89% dos pontos com o primeiro saque e cedeu apenas três break points, um no primeiro e dois no segundo set.

A primeira parcial foi totalmente dominada por Djokovic, que fechou em 6/3 após 39 minutos. Já na segunda, sentindo dores na perna, o sérvio não conseguiu manter o brilho no jogo de fundo de quadra, mas conseguiu uma quebra no sétimo game e manteve a consistência no serviço, garantindo vaga à sua 131ª final na carreira.

"Felizmente não foi nada sério (sobre as dores na perna). Se fosse, não seria capaz de continuar, então tentei com um tempo médico, alguns anti-inflamatórios e isso meio que funcionou depois de alguns games. Estava tentando manter o momentum e não permitir que ele me quebrasse. Acho que isso foi chave, porque eventualmente eu teria uma chance", analisou Djokovic, que volta a Austrália após ser banido do país no ano passado por não ter se vacinado contra a Covid-19.

Final definida

Na decisão do Adelaide International,, Djokovic faz duelo inédito contra o estadunidense #33 Sebastian Korda, que contou com abandono do #36 Yoshihito Nishioka no segundo set da outra semi para avançar à sua quarta final na carreira.