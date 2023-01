Djokovic salva match point e supera Korda em final de mais de três horas em Adelaide

Em uma longa final, o #5 Novak Djokovic superou o #33 Sebastian Korda após salvar match point e conquistou o ATP 250 de Adelaide, na Austrália. O sérvio anotou 6/7(8), 7/6(3) e 6/4, em 3h11, na manhã deste domingo (8).

Djokovic salvou seis set points antes de Korda fechar o primeiro set e, no segundo, o estadunidense chegou a ter um match point no 12º game, salvo pelo sérvio. Na parcial final, a experiência de mais de 130 finais na carreira pesou a favor do ex-número 1 do mundo, que conseguiu a quebra decisiva quando o rival sacava em 4/5.

De volta a Austrália após ser banido em 2022 por não ter tomado a vacina contra a Covid-19, Djokovic volta ao país com um título, o 92º da carreira, igualando Rafael Nadal. Ele fica atrás apenas de Connors (109), Federer (103) e Lendl (94).