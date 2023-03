Fernando Yamacita comemora melhor semana nas simples desde julho: "Me senti muito confiante"

O paranaense #790 Fernando Yamacita, da Win Tennis Team, conseguiu uma boa sequência de vitórias no ITF M25 de Rio Cuarto, torneio disputado nas quadras de saibro na Argentina.

Depois de entrar na chave como lucky loser, o brasileiro chegou até as semifinais, onde acabou sendo superado pelo espanhol Pol Martin Tiffon por um duplo 6/2, que acabou por sagrar-se campeão. Ele comentou sobre a semana e agradeceu ao seu técnico pelo bom aproveitamento.

"Dou muito o mérito dessa ótima semana ao meu treinador, Elson Longo. Acredito que conseguimos fazer um belo trabalho juntos principalmente na parte mental, tática e estratégica durante toda a gira de torneios. Na última semana da gira, me senti mais confiante e preparado para jogar de igual pra igual com qualquer um . Contei com a sorte ao entrar de LL na chave principal, aproveitei a oportunidade e consegui vencer bons jogos e chegar a semifinal."

Yamacita conquistou em solo argentino, o seu melhor resultado nas simples desde julho de 2022, onde jogou a semifinal o ITF de Cancún (chegou até a final). O jovem comentou que a ansiedade o fez atrapalhar um pouco o seu estilo de jogo contra Tiffon.

"Não consegui desempenhar o mesmo nível de tênis que vinha apresentando nos jogos anteriores, estava um pouco mais ansioso e isso me fez errar mais. Meu adversário teve o mérito de jogar com qualidade e explorar minha irregularidade. Essa gira me mostrou que estou jogando num nível de tênis alto e capaz de ir bem e ganhar torneios do nível desse."

O jogador de 25 anos, que em 2023 conseguiu parcerias importantes para a sua carreira como a Inni Sports, Genesis, Top Suplementos, e FD Encordoamentos, agora, de volta ao solo brasileiro, o tenista regressa à sua academia, em São Carlos, e prepara para os próximos torneios que se iniciarão em Abril.