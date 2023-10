Melo e McDonald param na estreia em Tóquio e jogam juntos em Viena

Em um jogo muito equilibrado nesta terça-feira (17), decidido nos detalhes, o mineiro Marcelo Melo e o norte-americano Mackenzie McDonald pararam na estreia no ATP 500 de Tóquio, no Japão.

Campeões em 2022, Melo e McDonald tiveram pela frente, logo na primeira rodada, os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, cabeças de chave 4, que marcaram 2 a 0, com parciais de 7-5 e 7-6, em 1h21min.

O mineiro e o norte-americano seguem com a parceria na Áustria, para a disputa de mais um ATP 500, agora em Viena, a partir do dia 23 deste mês.

"Acho que fizemos um bom jogo. Infelizmente não deu para a gente aqui hoje. Perdemos realmente nos detalhes, um ponto ou outro. Uma pena, porque jogamos bem. Pegamos um jogo muito duro, essa estreia depois de tanto tempo sem jogar com o Mackenzie, diante dos cabeças quatro. Uma dupla que gosta dessas condições de jogar muito rápido, que sacou muito bem", explicou Marcelo.

"Foi muito nos detalhes nossa derrota, tínhamos chance de avançar. Fosse uma outra dupla, um pouquinho mais de tempo, acho que seria melhor para nós, especialmente na primeira rodada. Mas, enfim, a gente não escolhe a chave. Amanhã (quarta) estou voando para Viena, onde jogo com o Mackenzie de novo e espero poder avançar mais lá", completou.

Melo jogou pela oitava vez o ATP 500 na capital japonesa em que venceu, também, em 2015, ao lado do sul-africano Raven Klaasen, e foi vice-campeão em 2014, com o croata Ivan Dodig. Esta é a 17ª temporada do mineiro no circuito.

No ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), divulgado nesta segunda-feira (16), ocupa o 44º lugar, com 1.900 pontos. McDonald está na 64ª colocação, com 1.220 pontos.