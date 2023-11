Seleção Brasileira realiza última semana de preparação visando a disputa dos Jogos de Santiago

Na expectativa de realizar uma participação repleta de sucesso, com conquista de muitas medalhas, nossa Seleção paralímpica de tênis de mesa se apresentou neste domingo (5) para iniciar uma semana de treinamentos no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, visando os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. A disputa da modalidade ocorrerá de 16 a 20 deste mês.

O grupo fica reunido até sábado (11), seguindo para a capital chilena no dia seguinte. O Brasil levará ao Parapan 26 atletas, muitos medalhistas em Paralimpíadas e Mundiais, que colocam o país, como um dos favoritos a conquistas no continente. O técnico Paulo Molitor falou sobre a etapa de preparação.

"A maioria dos atletas já está conosco, mas como alguns se apresentarão somente nesta segunda-feira (6) nós iniciamos somente com um bate-bola para ambientação. Nossa ideia é que se possa interagir, toda a delegação, nesse trabalho pré-viagem", disse Molitor, explicando como se dará a dinâmica dos treinamentos:

"Vamos dividir o grupo. São 14 andantes e 12 cadeirantes. Vamos trabalhar assim em dois dias, mas também faremos dois dias com todos juntos. Inicialmente vamos focar especificamente em cada grupo, dividiremos os horários, pela manhã e à tarde, para realizarmos algumas manutenções e fazermos alguns ajustes, conforme for a demanda dos próprios atletas. Em semanas que precedem competições importantes, o que já foi trabalhado antes é o que realmente conta. Agora, precisamos fazer o que eles acharem melhor", explicou, se referindo a manutenção e ajustes técnicos requisitados pelos atletas.

Segundo Paulo Molitor, o trabalho de manutenção das duplas também receberá atenção especial durante a semana de treinamentos. "Haverá duplas novas, já que há novos atletas vindo compor a delegação. Vamos focar nisso e fazer ajustes, também nas duplas que já estão formadas, já que iremos disputar dez competições de duplas no Parapan", disse o treinador da equipe brasileira, complementando:

"Um dos pontos mais importantes desta semana de treinamento são as conversas individuais com cada atleta. Prepará-los na parte mental, já que será a competição mais importante do ano, que vale vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O objetivo é deixá-los o mais confortável possível nestes dias que antecedem a competição. É um trabalho fundamental", concluiu.

Nas últimas edições de Parapans, os brasileiros se destacaram intensamente no tênis de mesa, colocando a modalidade no terceiro lugar em conquista de medalhas na delegação do país, na frente da maioria das delegações completas de outros países. A lista de convocados para os Jogos Parapan-Americanos de Santiago do Chile é a seguinte:

Atletas:

Aline Ferreira (classe 7 feminina)

Cadu Moraes (classe 5 masculina)

Carla Maia (classe 1 feminina)

Cátia Oliveira (classe 2 feminina)

Claudio Massad (classe 10 masculina)

Danielle Rauen (classe 9 feminina)

David Freitas (classe 3 masculina)

Evellyn Santos (classe 11 feminina)

Eziquiel Babes (classe 4 masculina)

Fábio Silva (classe 3 masculina)

Gabriel Antunes (classe 10 masculina)

Guilherme Costa (classe 2 masculina)

Iranildo Espíndola (classe 2 masculina)

Israel Stroh (classe 7 masculina)

Jean Mashki (classe 8 masculina)

Jennyfer Parinos (classe 9 feminina)

Joyce de Oliveira (classe 4 feminina)

Lethicia Lacerda (classe 8 feminina)

Lucas Arabian (classe 5 masculina)

Lucas Carvalho (classe 9 masculina)

Luiz Manara (classe 8 masculina)

Marliane Santos (classe 3 feminina)

Paulo Salmin (classe 7 masculina)

Sophia Kelmer (classe 8 feminina)

Thais Severo (classe 3 feminina)

Thiago Gomes (classe 11 masculina)

Comissão Técnica:

Treinadores: Paulo Molitor, Augusto Corrêa, Alexandre Ghizi, Daniel Peterossi e Maiza Mota

Preparador Físico: Felipe Claudiano

Staff: Tainá Campos

Cuidadora: Janaína Salazar

Coordenadores: Sandro Abrão e Gabriel Mayr