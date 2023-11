Eduardo Valentin inicia busca por vaga no Australian Open juvenil a partir desta terça-feira

Eduardo Valentin, atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, que vem de semifinal no ITF J60 de Itajaí (SC), disputa, a partir desta terça-feira, o Australian Open Junior Series South America, torneio realizado na academia e que dá vaga para a chave juvenil do Aberto da Austrália, em janeiro do ano que vem.

Minhas expectativas para disputar o Australian Open Junior South America 2023 pela equipe da Rio Tennis são as melhores possíveis. Encerrada minha participação como semifinalista no J60 de Itajaí, minha concentração estará totalmente voltada aos treinos para tentar chegar à final dessa importante disputa que acontece na academia", disse Valentin. Ele encara o chileno Bastian Zamora em torno das 12h: "

Valentin representará o Brasil em competição com 24 tenistas no masculino e 24 no feminino. Além de brasileiros estarão atletas do Peru, Chile, Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Equador. A Rio Tennis Academy tem parceria com a Joma e a INNI.

A Rio Tennis Academy está situada no Rio de Janeiro, em Laranjeiras.