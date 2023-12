Feira de Santana sedia o primeiro torneio internacional ITF de Beach Tennis da história da Bahia

Beach Tennis chancelado pela Federação Internacional de Tênis. A cidade de Feira de Santana foi a escolhida e a academia Smash abrigará o evento em suas quinze quadras entre os dias 23 e 28 de janeiro, na abertura da nova temporada de 2024. Pela primeira vez o estado da Bahia receberá uma etapa do circuito mundial dechancelado pela Federação Internacional de Tênis. A cidade de Feira de Santana foi a escolhida e a academia Smash abrigará o evento em suas quinze quadras entre os dias 23 e 28 de janeiro, na abertura da nova temporada de 2024.

O evento, que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, terá ao todo três torneios. Nos dias 23 e 24 dois eventos BT 10 , os de entrada no circuito, sem premiação, mas pontuação no ranking mundial. A partir do dia 25 as disputas do qualifying da chave principal do BT 200 e do dia 26 até o dia 28 a disputa do BT 200 com premiação total de US$ 15 mil (cerca de R$ 70 mil).

Além do torneio profissional haverá o torneio amador nas categorias A, B, C e D, além dos veteranos e juvenis com inscrições pelo site Tenis Integrado.

"Fazia tempo que a Bahia merecia um evento desse porte, o crescimento do esporte no estado é muito forte com o Circuito Baiano com etapas por todo o estado. Certamente teremos um grande evento para dar um start na temporada e a presença de ótimos jogadores não só do Brasil, mas do restante do mundo. Tudo graças ao apoio da SETRE e Sudesb além do deputado Zé Neto", destacou Eduardo Catharino Gordilho, presidente da Federação Bahiana de Tênis.

O evento tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia e conta com as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.