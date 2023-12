Gustavo Russo comemora melhor temporada da carreira e anuncia novo patrocinador

Gustavo Russo, que tem ainda patrocínios da Vitafor e Dauf, comemorou sua melhor temporada da carreira que chegou ao fim esta semana.



O atleta deu um salto finalizando o ano na 17ª colocação, uma abaixo do melhor desempenho atingido em maio. Ele somou quatro títulos, sendo o maior no BT 400 de Balneário Camboriú (SC), outros dois BT 200, em Vila Velha (ES) e no Guarujá (SP), além do troféu do BT 50 em São Paulo.



O atleta teve suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira e foi medalha de Bronze no Pan-Americano de Iquique, no Chile.



"Esse ano foi um divisor de águas na minha carreira, comecei muito mais dedicado e buscando melhorar a cada dia, cumpri algumas metas, cheguei ao 16º lugar do ranking, estando entre os melhores do país, recebi convocações para a Seleção Brasileira principal, conquistei a medalha de Bronze no Pan. Queria agradecer todos os meus parceiros com os quais dividi as quadras este ano, em especial meu sócio Gigio Cariani com o qual mais joguei e agradecer meus patrocinadores, apoiadores e família", disse o atleta que conta com parceria com a Beach Sports Assessoria - BSA.



O atleta do Juca BT, que treina no Resenha, em Sorocaba (SP), anunciou a Fobel Sports como seu novo patrocinador: "Com muito orgulho agora faço parte do Time Fobel. Estou feliz e ansioso com essa parceria que vai me ajudar na minha carreira para atingir meu melhor potencial", destacou o atleta.