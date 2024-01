Hugo Calderano é superado por Quadri Aruna e se despede do WTT Finals nas oitavas de final

Hugo Calderano foi à mesa nesta quarta-feira (3) para sua estreia no WTT Finals Doha 2023. Enfrentando o nigeriano Quadri Aruna, 16º do ranking mundial, revés de virada por 3 sets a 2.



Após um começo avassalador, abrindo dois sets a zero no placar, o número cinco do mundo foi superado com parciais de 11/7, 11/2, 9/11, 10/12 e 10/12.



Com o resultado, Hugo Calderano se despede da competição realizada no Catar e volta a jogar pelo circuito internacional no WTT Star Contender Doha. A competição acontece na próxima semana, entre os dias 8 e 13 de janeiro.

O JOGO



O início do duelo foi bastante favorável para Hugo Calderano, que além de manter um jogo agressivo, ainda contava com os muitos erros do adversário na primeira parte do jogo. Mantendo sempre quatro ou três pontos de vantagem, Hugo fechou o primeiro set em 11 a 7.



À frente do placar, o número cinco do mundo foi novamente fatal e chegou a abrir 6 a 0 antes de Aruna marcar seu primeiro ponto. Avassalador na mesa, Hugo não deu chance ao azar e abriu 2 sets a 0: 11 a 2.



No terceiro set, Quadri Aruna saiu na frente no placar, e em um set equilibrado, o nigeriano conseguiu diminuir a vantagem. Com 7 a 4 favoráveis a Hugo, o adversário pediu tempo e interrompeu a boa sequência do brasileiro no jogo. A tática deu certo e o número 16 do ranking mundial conquistou seu primeito set: 9 a 11.



O confronto ficou ainda mais equilibrado e após ficar atrás do placar em grande parte do set, Hugo buscou a virada e teve o Match Point. Mas do outro lado estava um grande adversário. Quadri Aruna mostrou seu poder de reação e igualou o placar vencendo o set por 12 a 10.



No quinto e decisivo set, muita emoção e um duelo de gigantes. Com o equilíbrio tomando conta mais uma vez do jogo, melhor para o adversário que garantiu a classificação às quartas de final após vencer por 12 a 10.