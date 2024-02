Estreando no Rio Open, o chileno #120 Barrios Vera venceu o brasileiro #236 Gustavo Heide por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em1h47 de partida e avançou a segunda rodada do torneio disputado na Cidade Maravilhosa.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo poucas chances de quebra. A parcial se encaminhava para o tiebreak, mas o Barrios Vera conseguiu a quebra e levou o set por 7/5.

Com dores nas costas, o brasileiro não conseguiu manter o ritmo no segundo set e se despediu do torneio com o carinho do público na Quadra Guga Kuerten. Na próxima rodada, o chileno encara o vencedor do confronto entre o atual campeão, #23 Cameron Norrie e #135 Hugo Dellien.