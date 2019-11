Sada Cruzeiro vence Sesi e conquista o bicampeonato da Superliga Nacional

O Sada Cruzeiro (MG) é bicampeão da Superliga masculina de vôlei 13/14. Neste domingo (13.04), a equipe celeste venceu o Sesi-SP por 3 sets a 0 (21/19, 21/17 e 21/18), em 1h15 de jogo, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte (MG), e ficou com o título da competição. Foi a quinta conquista da equipe mineira nesta temporada. O grupo comandado pelo argentino Marcelo Mendez faturou ainda o Campeonato Mineiro, a Copa Brasil, o Sul-Americano e o Mundial de Clubes. O Brasil Kirin (SP) terminou na terceira colocação.



O levantador William, do Sada Cruzeiro, foi eleito o melhor em quadra e ficou com o Troféu VivaVôlei. O oposto Wallace e o ponteiro Filipe foram os maiores pontuadores do confronto, com 10 pontos cada. O ponteiro Leal marcou nove e o central Éder sete. Pelo lado do Sesi-SP, os maiores pontuadores foram o central Lucão e o ponteiro Lucarelli, com sete acertos cada.



O ponteiro Filipe, que estava com seu filho André nos braços, fez questão de agradecer a presença da torcida mineira que lotou o ginásio do Mineirinho, com 14.300 pessoas. O jogador ainda destacou a força do grupo mineiro.



"A nossa equipe cresceu e amadureceu muito nesta temporada. Nós aprendemos a jogar decisões e isso é fundamental. Aprendemos a viver momentos de dificuldade e tensão. Sabemos que a equipe do Sesi-SP é uma grande equipe e, por isso, entramos ligados desde o início. Eu sou mineiro e foi muito bom ver esse ginásio cheio com minha família e amigos na arquibancada. Conseguimos apresentar nosso jogo e ficar com esse título. O grupo está de parabéns", disse o ponteiro Filipe.



Assim como Filipe, o treinador Marcelo Mendez ressaltou a importância da união da equipe mineira. "O time jogou muito bem. Fizemos o nosso jogo e fomos eficientes no saque e no ataque. No entanto, acredito que o diferencial do Sada Cruzeiro seja a força do grupo. Esse é um grupo de guerreiros e jogamos como uma equipe do início ao fim da temporada. O time está de parabéns por tudo que fez ao longo desta temporada. A torcida também teve um papel grande nessa conquista", disse Marcelo Mendez.



Pelo lado do Sesi-SP, o ponteiro Lucarelli lamentou a derrota e parabenizou o Sada Cruzeiro pela conquista. "Eles jogaram muito bem hoje. Sacaram e defenderam bem e estão de parabéns. Nós tentamos fazer a nossa parte, mas não conseguimos. Eles ganharam dentro de quadra e a conquista do título é mérito deles", analisou Lucarelli.



O JOGO



O Sada Cruzeiro fez os três primeiros pontos da partida. O Sesi-SP equilibrou as ações e empatou (3/3). O time mineiro foi para o primeiro tempo técnico com um de vantagem (7/6). O equipe celeste conseguiu dois bloqueios seguidos e abriu três (12/9). O time paulista encostou no marcador e deixou tudo igual (13/13). Com uma boa sequência de saques do central Isac, o time da casa voltou a abrir no marcador (16/13). Com um ace do central Éder, o Sada Cruzeiro fez 20/17. O Sesi-SP encostou no final, mas a equipe celeste segurou a vantagem e venceu o set por 21/19.



O segundo set começou equilibrado. Com um ace do central Éder, o Sada Cruzeiro fez 6/5. O set ficou disputado ponto a ponto. O volume de jogo da equipe mineira funcionava e o time cruzeirense abriu dois (11/9). O Sada Cruzeiro foi para o segundo tempo técnico com dois de vantagem (14/12). Bem no bloqueio e no saque, o time mineiro abriu três (18/15). A equipe cruzeirense seguiu melhor e fechou o segundo set por 21/17.



O Sada Cruzeiro começou melhor o terceiro set e fez 4/1. O técnico Marcos Pacheco trocou os ponteiros. Entrou Manius e saiu Lucarelli. O time celeste seguiu melhor e foi para o primeiro tempo técnico com quatro de vantagem (7/3). Com bons saques e contra-ataques, o Sada Cruzeiro fez 17/11. A equipe celeste seguiu melhor até o final e venceu o set por 21/18 e o jogo por 3 sets a 0.

Assessoria / CBV