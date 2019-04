Em São Paulo, Sesi e Taubaté abrem a final do Paulista de vôlei

Lucão, Lucarelli, Sidão, Lipe, Rapha e Felipe. Mais parece a escalação da Seleção Brasileira de vôlei, mas são apenas alguns dos astros de Sesi-SP e Taubaté, que estarão em quadra nesta segunda-feira pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Bases do time do técnico Bernardinho que foi vice-campeão mundial este mês, as duas equipes jogam na Vila Leopoldina às 21h.

No lado paulistano, a busca pela quinta taça. Atul tricampeão do Campeonato Paulista, o Sesi chegou em todas as finais estaduais desde 2009, e dessa vez não foi diferente. Após uma primeira fase de altos e baixos, ficando em quarto lugar sem suas principais estrelas, o time alcançou a final após bater o favorito Campinas, e com requintes de crueldade: após perder o segundo jogo por 3 sets a 0, garantiu a classificação no golden set.

Já em Taubaté, a expectativa do primeiro título. O time do Vale do Paraíba faz sua segunda participação no Campeonato Paulista, e chegou até sua primeira final. Com um elenco renomado, cheio de jogadores experientes, os taubateanos conseguiram a vaga após duas boas vitórias contra o rival regional São José, e terão a vantagem de decidir em casa. Na primeira fase, apenas duas derrotas e o segundo lugar geral.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, Sesi e Taubaté se enfrentaram em Santos, com mando paulistano. A vitória foi da equipe do Vale do Paraíba: 3 sets a 1 (20/25, 25/22, 19/25, 19/25). O segundo jogo da final acontece no ginásio do Abaeté, em Taubaté, às 13h do próximo sábado (25).

Sem Murilo mas com reforços, Sesi fala em final equilibrada

Após deixar Campinas com a vaga assegurada para mais uma final de Campeonato Paulista, o técnico do Sesi, Marcos Pacheco, não escondeu o alívio em poder contar com sua equipe completa para a decisão. Seu único desfalque será o ponta Murilo, que passou recentemente por uma cirurgia. Mas os vice-campeões mundiais Lucão e Lucarelli estarão à disposição.

Para Pacheco, o fato de as duas equipes estarem quase compleas equilibra a final, e deixa o confronto sem favoritos. “Isso equilibra a final. São duas equipes que passaram pela mesma realidade. São dois times com grandes jogadores, tops mesmo, que passaram por dificuldade parecida no início da temporada e agora contam com seus elencos completos. Assim, o jogo fica muito equilibrado e extremamente aberto”, disse o técnico, ao site da Federação Paulista de Vôlei.

Além de Lucão e Lucarelli, que já atuaram nas semifinais, o Sesi terá reforços do quarteto campeão sul-americano Sub-22 pela Seleção Brasileira: Aracajú, Thiaguinho, Douglas e Fabio estarão disponíveis.

Para o levantador Marcelinho, capitão do clube paulistano, a vitória contra o Campinas no golden set deu ao Sesi a motivação necessária para buscar mais um título. “Ganha moral, mas a gente teve muita dificuldade e precisa melhorar. Temos que arrumar o time e não tem muito tempo até segunda. Mas, para o futuro, a gente precisa melhorar muita coisa. No golden set era nossa última chance, erramos menos, jogamos com mais inteligência e conseguimos fechar. Agora, mesmo com pouco tempo, temos que ter na cabeça que precisamos errar bem menos nessa final”, afirmou.

Taubaté aposta em estrelas para vencer o primeiro jogo

Nessa segunda-feira, o Taubaté faz o jogo mais importante de sua curta história. Em seu segundo ano nas quadras, o time disputa o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista motivado pela presença de suas principais estrelas. Além de Sidão, Lipe, Rapha e Felipe, que estavam na seleção de Bernardinho este mês, o clube aposta na boa fase de seus principais destaques neste paulista: o campeão olímpico Dante e o oposto Lorena, principal nome dos últimos confrontos.

O camisa seis foi o melhor jogador em quadra no segundo jogo da semifinal contra São José. Depois de ver o Taubaté perder o primeiro set, o oposto inflamou a torcida, e, chamando o jogo para si, ajudou a garantir a classificação. “Terminamos esse jogo destruídos e agora temos pouco tempo para nos recuperarmos para a final”, disse o jogador, se referindo ao pouco espaço de tempo entre a semifinal e o primeiro confronto da decisão (três dias).

O jogador afirma que o confronto é equilibrado, mas aposta em um diferencial taubateano: o levantador Rapha, que voltou ao Brasil após 11 anos na Europa e foi eleito o melhor jogador da Champions League da última temporada. "O Rapha é diferenciado. Está entre os melhores levantadores do Brasil e do mundo. Faz o jogo ficar muito mais rápido. Isso vai nos ajudar mais ainda. Mas precisamos evoluir muito ainda. Tivemos pouco tempo de treinar desde que o pessoal voltou da Seleção. É um time de guerreiro, de raçudos. É assim que temos jogado e isso nos favorece bastante", afirmou Lorena ao globoesporte.com.

Responsável pela montagem do elenco de estrelas, o supervisor da equipe taubateana, Ricardo Navajas, aposta em um duro confronto, mas garante que a meta de Taubaté é só uma: a taça. “Todas as vezes que a gente entra em uma competição é com o objetivo de ser campeão. Nossa meta é essa”, afirmou. “Tendo a possibilidade de fazer o jogo decisivo em casa, é sempre positivo, claro. A torcida de Taubaté ajuda muito, será fundamental”, disse Navajas ao jornal O VALE.