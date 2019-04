Em vantagem e com casa cheia, Taubaté recebe Sesi na decisão do Paulista de vôlei

Partida válida pela final do Campeonato Paulista, e disputada no ginásio do Abaeté, em Taubaté-SP.

O Taubaté está perto de conquistar o primeiro troféu de sua curta história no vôlei. Em seu segundo ano, o time do Vale do Paraíba recebe neste sábado (25) o Sesi-SP e precisa apenas de uma vitória para levantar a taça do Campeonato Paulista. Com um elenco cheio de estrelas e uma vitória por 3 sets a 0 no primeiro jogo da final, os taubateanos tentam evitar o tetracampeonato do time da capital, que garante não faltar motivação para vencer a partida e também o set extra.

Os dois times possuem equipes dignas de Seleção Brasileira. Não por menos, são os elencos com mais convocados para a última Liga Mundial: hoje, em quadra, estarão Lipe, Rapha e Felipe, pelo Taubaté, além de Lucarelli e Lucão pelo Sesi. Peças importantes para seus times e para a seleção, Sidão e Murilo desfalcam taubateanos e paulistanos, respectivamente, por conta de lesões. A partida acontece às 13h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté.

Na primeira partida da decisão, Taubaté não deu chance ao Sesi. Mesmo jogando na Vila Leopoldina, o time do técnico Cezar Douglas contou com uma noite inspirada de Rapha, Dante e principalmente Lipe para fechar o confronto em 3 sets a 0 (parciais de 21/25, 23/25 e 18/25). Apesar de muitos erros no primeiro set, o time visitante logo se encontrou, e, se impondo fora de casa, garantiu a vantagem para o confronto deste sábado.

Para o decisivo duelo, o time da casa terá ginásio cheio. Todos os 2.200 ingressos colocados à disposição da torcida se esgotaram em uma hora, gerando até confusão e denúncias de cambistas e convites falsos. Ao todo, foram 1.800 ingressos para os valeparaibanos e 400 destinados ao time da capital. Uma vitória dá o título ao Taubaté, premiando um o time com a melhor campanha do Paulista. Enquanto isso, o Sesi precisa não só vencer o jogo, por qualquer placar, como sagrar-se vencedor também no golden set.

Sem Sidão, Taubaté quer título para coroar elenco de estrelas

A última temporada foi sofrível para o Taubaté. Em seu primeiro ano na cidade, após jogar em Pindamonhangaba, o time foi eliminado nas quartas de final do Paulista e ficou apenas na décima colocação da Superliga. Enquanto isso, viu o ponta Giba ser contratado como grande estrela, mas realizar apenas três jogos antes de ir jogar no mundo árabe. Agora, o cenário é bem diferente.

Para o atual Campeonato Paulista, o clube do interior foi atrás do que realmente tinha de melhor. Muito por isso, montou um time com quatro jogadores convocados por Bernardinho para a última Liga Mundial e o campeão olímpico Dante para ser capitão. Sem falar em nomes experientes como o oposto Lorena, o central Maurício e o ponta Thiago Sens. O resultado é o esperado: o time tem a melhor campanha do Paulista, com nove vitórias em 11 jogos, e chegou ao último jogo do torneio tendo perdido apenas um set nos últimos 18 disputados.

O título viria para premiar o trabalho do técnico Cezar Douglas, que rapidamente entrosou o elenco montado para essa temporada. “Estamos tentando também dosar o volume e a intensidade do trabalho para não haver desgaste na hora do jogo”, disse o treinador ao jornal O VALE, destacando a expectativa para o duelo deste sábado. “Estamos esperando muita dureza. Nos preparamos para encarar o jogo mais difícil possível. O fator emocional, pelo apoio da torcida, tem que ser uma influência positiva e não uma coisa negativa”, afirmou Douglas.

Para a grande decisão, o técnico não poderá contar com o central Sidão. O camisa nove, que cresceu em Taubaté e é o jogador mais festejado pela torcida local, sofreu uma lesão na panturrilha e ficará cinco semanas em recuperação. Mas nem por isso não poderá ajudar a equipe: após atuar quatro temporadas no Sesi, Sidão conhece bem o comportamento de muitos dos adversários. “É sempre ruim estar fora da quadra, mas vou tentar ajudar de outra forma. Seja passando um pouco de experiência, um pouco da forma tática. Joguei bastante tempo no Sesi, conheço as características de muitos dos que estão por lá. Acho que posso ser útil”, disse o central à Gazeta de Taubaté.

Para o lugar de Sidão, os centrais Alberto e Deivid disputam a vaga. Este último, que fez uma boa partida no primeiro jogo da final, justamente no lugar do camisa nove, é o favorito a assumir a titularidade ao lado de Maurício no meio de rede. Nas pontas, a dupla Dante e Lipe está confirmada, junto com o oposto Lorena. Dupla da seleção, o levantador Rapha e o líbero Felipe completam o Taubaté para a grande decisão.

No Sesi, a ordem é atacar a qualquer custo

Vencer o quase imbatível Taubaté e ainda garantir o golden set. Essa é a dura missão do Sesi, que não tem outra alternativa se quiser sonhar com seu quinto título paulista. Atual tricampeão, o time paulistano vem abalado pela derrota em seus domínios na primeira partida, quando, à exceção do primeiro set, foi totalmente dominado pelo adversário.

Em quadra, a decisão é a mesma: acabar com os erros da última partida. Com discursos semelhantes, treinador e capitão paulistanos sabem que o time não pode dar espaço ao Taubaté se quiser ficar com mais uma taça. “O número de erros tem que ser o menor possível. Menor do que o do último jogo e menor do que o deles. Teremos que ser agressivos e correr riscos. Mas não tem outra saída quando só a vitória interessa”, declarou o técnico Marcos Pacheco, ao site Saque Viagem. “Precisamos vencer, focar no jogo, na partida, sem ficar pensando em set extra. É um confronto muito igual, pela qualidade, pelo nível dos dois times, por isso precisamos estar focados, muito concentrados, evitando erros bobos e dando pontos de graça. Treinamos forte durante a semana para corrigir algumas coisas e estou confiante de que vamos fazer uma grande partida” , completou o levantador Marcelinho, capitão da equipe.

A grande baixa, mais uma vez, fica por conta de Murilo. O ponta, que também esteve com a seleção brasileira no vice-campeonato mundial este mês, passou recentemente por uma cirurgia, e só deve voltar às quadras no ano que vem. Em seu lugar, a vaga pode ser do jovem Douglas, que fez uma boa partida no primeiro jogo da final. Ao seu lado, estarão os 'selecionáveis' Lucarelli e Lucão, além dos experientes Serginho e Marcelinho, medalhistas olímpicos pela Seleção de Bernardinho. Mão e Théo completam o atual tricampeão.

Para buscar a taça, o Sesi mira suas forças em momentos distintos: primeiro, lembra que as duas derrotas sofridas pelo Taubaté nesta temporadas (para São Bernardo e Campinas), foram justamente no ginásio do Abaeté. Segundo, no duelo das semifinais, quando o Campinas foi eliminado justamente no golden set. A diferença é que, naquela ocasião, foram os paulistanos que venceram a primeira partida, mas, após a derrota no jogo de volta, venceram o último set e alcançaram a final. “A gente entrou para ganhar, tanto que lutou até o final do terceiro set. Mas, como havia a possibilidade de partimos para o golden set, eu já estava fazendo algumas observações e pensando no time. Agora não terá esse tempo, pois temos que vencer no jogo antes”, afirmou Pacheco.

“Vamos enfrentar um time muito bom, experiente, que joga em casa, mas temos condições de vencer, de conquistar o campeonato. Respeitamos muito o Taubaté, precisamos ter equilíbrio e bastante volume de jogo para voltarmos com o título, que é o objetivo", afirmou o levantador Marcelinho, que busca mais uma taça para o Sesi.