Rexona/Ades bate Minas fora de casa e dá passo importante rumo à final da Superliga

O Camponesa/Minas recebeu o Rexona-Ades na Arena Minas pela primeira partida da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Mesmo com todo o apoio da torcida, o time da casa não conseguiu bater a equipe carioca e foi derrotado por 3 sets a 1 (25 a 23, 22 a 25, 25 a 22 e 25 a 15). A partida foi equilibrada e as duas equipes demonstraram muita raça em quadra.

Jaqueline, uma das maiores pontuadoras da partida e Walewska, dona de 5 pontos de bloqueio no jogo, não foram suficiente para derrotar a equipe do Rio de Janeiro, que em noite inspirada de Natália, foi superior e passeou no último set. O time carioca agora recebe a equipe mineira no Tijuca Tênis Clube na próxima quinta feira, dia 09, às 21h30 e só precisa de mais uma vitória para garantir-se na final. Sesi (SP) e Osasco disputam a outra vaga.

Apesar da pressão da torcida local, que lotava a Arena Minas, o Rexona-Ades começou a partida demonstrando que não seria facilmente intimidado, e abriu logo 5 a 2. No entanto, o time da casa correu atrás do resultado e rapidamente conseguiu a recuperação, encostando no placar. O jogo era tenso e as duas equipes erravam demais no primeiro set, fazendo com que a partida ficasse ainda mais nivelada.

Em grande fase, Jaqueline e Gabi faziam um duelo a parte e viravam todas as bolas que recebiam. Lá e cá, Camponesa/Minas e Rexona-Ades pontuavam em sequência e nenhum dos dois times conseguia abrir uma diferença no placar. O segundo tempo técnico marcou 16 a 15 para o time visitante, mas era impossível prever qual das duas equipes sairia com a vantagem no primeiro set, tal equilibrada a partida se encontrava.

Na volta do tempo técnico, pela primeira vez até aqui, o Rexona-Ades conseguiu uma diferença de 3 pontos no marcador, fazendo 19 a 16. Foi justamente essa pequena vantagem, administrada com tranquilidade pelo time comandado por Bernardinho, que garantiu a vitória para as visitantes. Natália explorou o bloqueio e marcou o ponto que decidiu o set, 25 a 23

Na volta para o segundo set, o equilíbrio permaneceu. Do lado do Camponesa/Minas, Jaqueline desfilava toda sua qualidade e não desperdiçava nenhum ataque quando era acionada. Na outra metade da quadra, a menina Gabi, de apenas 20 anos, mostrava porque figurava entre as 5 melhores atletas da Superliga e não dava nenhuma chance para as adversárias quando a bola se oferecia.

Em bloqueio de Walewska, o Minas abriu 11 a 7 e obrigou Bernardinho a pedir tempo e rearrumar sua equipe. A bronca do treinador deu resultado, e o Rexona-Ades voltou mais ligado, encostando no marcador. A vantagem das donas da casa, porém, voltou a aumentar, chegando a 15 a 11 e fazendo o treinador da equipe carioca quase rasgar sua camisa.

Valente, o time do Rio de Janeiro criou forças para mais uma vez buscar o resultado e igualar o placar em 19 a 19. Porém, contagiadas pela torcida, as donas da casa fecharam o segundo set em 25 a 22 em bola pra fora de Gabi e empataram a partida.

No início do terceiro set, o Rexona-Ades retornou disposto a voltar a frente no placar e abriu 6 a 2 no marcador. O treinador Marco Antônio Queiroga se viu na necessidade de gastar seu primeiro tempo técnico e colocar ordem na casa. Aos poucos, o Camponesa/Minas voltou para o jogo e alcançou a igualdade no placar em 11 a 11 em bloqueio simples de Walewska

Não demorou para que o time da casa retomasse a frente no placar, mas sendo perseguida de perto pelo adversário, que não permitia uma diferença maior de pontos. O segundo tempo técnico virou 16 a 15 para o Camponesa/Minas e o equilíbrio persistiria até a reta final do set. As duas equipes alternavam viradas no placar e o clima de tensão tomou conta da Arena Minas.

Ao final de set, as visitantes conseguiram desgarrar no placar por 3 pontos. Era o suficiente. Mari Paraíba foi bloqueada e o time de Bernardinho fechou o set em 25 a 22. O Rexona-Ades estava a frente mais uma vez, 2 sets a 1.

O quarto set começou com muitos erros, principalmente do lado do clube mineiro, que teve 3 saques em sequência para fora, entregando pontos de graça à equipe adversária. No entanto, o ataque do time da casa funcionava bem, e mesmo com as falhas, a equipe comandada por Bernardinho não conseguia se distanciar no marcador.

Antes da primeira parada técnica, o Camponesa/Minas tomou a frente no placar, virando com 8 a 7. Walewska comandava o time mineiro e era a melhor jogadora em quadra, mas não conseguiu impedir a equipe carioca de virar a partida e abrir 14 a 10 no marcador, forçando Marco Antônio Queiroga a usar um de seus pedidos de tempo.

Com ace de Gabi, o time treinado pelo multicampeão Bernardinho abriu 7 pontos de vantagem no placar. Tudo dava certo para a equipe do Rexona-Ades, que chegou a abrir 18 a 11. Parecendo perceber que a situação era irreversível, o time da casa se entregou. Diferente de todos os outros sets da partida, que foram disputados ponto a ponto, o quarto set teve um dono.

Soberano, o Rexona-Ades fechou em 25 a 15. Fofão levantou com precisão e Natália, eleita a melhor jogadora em quadra, deu números finais a partida. 3 sets a 1 para o time do Rio de Janeiro. Agora, o time de Bernardinho jogará em casa e em caso de nova vitória, estará classificado para a decisão da Superliga Feminina de Vôlei pela décima primeira vez consecutiva.