Brasil vence Estados Unidos no vôlei feminino e garante vaga na semifinal do Pan

A partida foi disputada, o Brasil estava com dificuldade no ataque, mas contava com defesas espetaculares de Camila Brait e com Andenízia e Fernanda Garay, que viraram a maioria das bolas que recebiam. Já os Estados Unidos não venceram a partida, mas tiveram a maior pontuadora, Krista Vansant, com 20 pontos.

O jogo já começou quente, os EUA iniciaram melhor e já na primeira parcial foram com dois pontos de vantagem (8/6). A equipe americana fazia um jogo de muita velocidade, com muita precisão nas viradas de bola, a segunda parcial foi dada com uma vantagem ainda maior, 16/13 para os Estados Unidos. A reação brasileira não foi suficiente e os EUA fecharam o set com a parcial de 25/22.

O segundo set teve um início mais equilibrado (8/8), o Brasil parecia ter entrado no jogo, estava melhor em quadra e conseguiu abrir dois pontos (10/8). Para melhorar, a ponteira Fernanda Garay emplacou no saque e ajudou a seleção brasileira a abrir cinco pontos (13/8). A equipe norte-americana voltou a jogar bem e virou o marcador (16/15). Mas o Brasil não deixou escapar, encarou as americanas e fechou o set com a parcial de 25/21.

Os EUA voltaram para o terceiro set com força total. Dominaram o início e chegaram a abrir 8/2. Mas com ajuda de Andenízia, que fez três pontos seguidos, a equipe verde e amarela diminuiu a diferença, fazendo 13/9. Não foi o suficiente, os Estados Unidos tiraram proveito dos erros brasileiros e venceram o terceiro set por (25/18).

O Brasil precisava vencer o quarto set para se manter vivo no jogo, enquanto a equipe americana queria vencer para fechar o jogo e evitar o tie-break. Com os times jogando com tudo que tinham, o set começou bem equilibrado (6/6), Fê Garay ia bem no ataque e o time brasileiro abriu quatro pontos (13/9). Os EUA logo correram atrás e empataram o marcador com 14/14 e ainda abriram dois antes da parada técnica (16/14). A equipe verde e amarela errava bastante e estava com dificuldade para pôr a bola no chão, isso prejudicava muito. Mesmo assim as meninas do Brasil conseguiram fechar o set, com 25/22.

O set desempate se iniciou com muito equilíbrio (4/4), e continuou assim até que a oposto Joycinha fez dois pontos diretos de bloqueio e ajudou o Brasil a abrir a vantagem (11/9). A equipe brasileira se manteve com o nível alto e conseguiu terminar o set com a parcial de 15/11, fechando o jogo por 3 sets a 2. A semifinal será na próxima quinta-feira (23/07), às 20h.