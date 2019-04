Brasil Kirin vence Montes Claros e se classifica para as semifinais da Superliga

Na noite desta quinta-feira (30), a Superliga masculina de vôlei ganhou mais um semifinalista. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Brasil Kirin de Campinas teve sua segunda vitória contra o Montes Claros, desta vez por 3 sets a 0 com parciais de 26/24, 25/21 e 26/24.



O time vencedor abriu a contagem do placar no primeiro set, com uma diferença de quatro pontos. Marcelinho Ramos, técnico do Montes Claros pediu tempo e conseguiu que sua equipe chegasse a passar dois pontos à frente, 13 a 11. O jogo se manteve e os times empataram algumas vezes. O técnico Dileo pediu tempo e os paulistas levaram a melhor por 26 a 24.



O Segundo set começou com ponto do time mineiro. As duas equipes estavam lado a lado, alternando o placar. Quando o Brasil Kirin conseguiu uma diferença de quatro pontos de vantagem, o técnico dos visitantes parou o jogo outra vez, mas de nada adiantou. O Campinas seguiu na frente até fechar o placar por 25 a 21.



O Montes Claros chegou no terceiro set com mais garra e ainda que com equilíbrio, conseguiu segurar a frente do placar até a metade do set, quando o Brasil Kirin acordou e tomou a frente. A partir desse momento, a disputa foi ficando mais tensa e com trocas de pontos. Os mineiros não conseguiram parar os paulistas que venceram seu terceiro set por 26 a 24.



“Agora, temos um ou dos dias para comemorar essa classificação, que foi muito suada, e daí para frente temos que nos preparar. Sabemos da qualidade da equipe do Sada Cruzeiro, mas vamos entrar dando o nosso melhor para quem sabe fazer uma final”, disse Rivaldo, oposto do Brasil Kirin.



As datas e horários das semifinais ainda devem ser decididas nesta sexta-feira (31) pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).