Resultado Uberlândia x Osasco pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei (0-3)

INCIDENCIAS : SEGUNDO JOGO DA SÉRIE MELHOR DE CINCO DA SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI, A SER DISPUTADO NO DIA 04 DE ABRIL, NO GINÁSIO DO PRAIA, EM UBERLÂNDIA.

Osasco vence de novo o Praia, dessa vez por 3 sets a 0 e vai para a decisão! Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor!

Troféu Viva Vôlei para Dani Lins!

25X22 Vitória para o Osasco!

Match Point para o Osasco!

24X22 Ponto para Osasco.

23X22 Ponto do Praia.

23X21 Ponto para Osasco.

21X22 Osasco passa a frente com ataque de Gabi.

21X21 Osasco Empata.

21X20 Ponto do Praia.

20X20 Novo empate.

20X19 Ponto do Praia.

19X19 Jogo empata.

19X18 Osasco pontua e cai para um ponto a diferença.

19X17 Ponto do Osasco.

19X16 Ponto do Praia.

18X16 Praia mantém a diferença de dois pontos.

17X16 Osasco aproxima.

17X15 Ponto para o Osasco.

Tempo para o técnico Luizomar de Moura.

17X14 Ponto do Praia.

16X14 Osasco erra de novo e Praia pontua.

15X14 Gabi erra o saque e pontua para o Praia.

14X14 Tandara empata o Jogo para o Osasco.

Tempo para o técnico Ricardo Picinin.

14X12 Ponto do Osasco e a diferença cai.

14X11 Ponto do Osasco.

14X10 Praia bloqueia e segue na frente.

Tempo para o técnico Luizomar de Moura.

13X10 Vez da Alix pontuar para o time da casa.

12X10 Carla faz o ponto para o time mineiro.

11X10 Erro da Gabi e ponto para o Praia.

10X10 Osasco empata.

10X09 Praia na frente de novo e torcida se anima.

09X09 Novo empate.

09X08 Praia na frente!

08X08 Praia empata o jogo!

08X07 Bloqueio do Praia funciona e aproxima o placar.

08X05 Osasco aumenta a diferença.

06X05 Praia se aproxima.

06X04 Ponto para o Praia.

06X02 Erro de recepção do Praia e Osasco faz mais um.

Tempo para o técnico Ricardo Picinin.

05X02 Alix joga para fora e faz ponto para o time visitante.

04X02 Osasco passa e abre dois pontos de vantagem.

02X02 Segundo empate do set.

02X01 Praia passa a frente.

Começa o terceiro set!

25X22 Tandara faz o ponto vencedor do set para o Osasco.

24X22 Ponto do Praia e a diferença cai outra vez.

24X21 Carla fura o bloqueio do Osasco e faz ponto para o Praia.

24X20 Ponto do Osasco.

Carla do Praia para o jogo por um problema na lente de contato.

22X20 Praia bloqueia e se aproxima de novo.

22X19 Ponto do Praia.

22X18 Osasco volta a brir.

Tempo para o técnico Luizomar de Moura.

20X18 Melhor momento do Praia no jogo que agora fica apenas dois pontos atrás.

20X17 Praia se aproxima.

20X15 Saque para fora do Praia e ponto para o Osasco.

19X15 Tandara joga para fora e ponto para o Praia.

19X13 Bia acerta o saque e faz mais um ponto para o Osasco.

18X13 Alix joga para fora e ponto do Osasco.

17X13 Saque para fora e outro ponto de graça para o Praia.

17X12 Para o Osasco.

15X12 Saque para fora da equipe visitante e ponto para o Praia.

14X11 Ponto do Praia, diminuindo a diferença.

14X10 Ponto do Osasco.

Técnico Luizomar de Moura pede tempo.

13X010 Tandara joga bola para fora e o Praia vai se aproximando do placar.

13X08 Ponto para o Praia novamente.

12X07 Primeiro ponto de saque para a equipe do Praia.

12X06 Ponto do Praia.

Tempo para o técnico Ricardo Picinin.

11X04 `Ponto da jogadora Dani e a diferença aumenta para o Osasco.

09X03 E a diferença continua de cinco para o Osasco.

08X03 Ponto do Praia depois do tempo.

Tempo para o técnico Ricardo Picinin.

07X02 Osasco com cinco pontos na frente.

04X02 Mais um erro do Praia.

02X02 Jogo empata pela segunda vez.

01X01 Praia faz seu primeiro ponto do set.

01X00 Para o Osasco.

Começa o segundo Set!

25X19 Em erro de recepção o Osasco fecha o primeiro set!

23X19 Faltam apenas dois pontos para a vitória do time paulista.

22X19 Osasco abre seu terceiro ponto na frente.

21X19 Osasco segue na frente.

19X18 Ponto de bloqueio do Praia.

Tempo para o técnico Ricardo Picinin.

19X17 Osasco volta a ter dois pontos de vantagem.

17X17 Novo empate.

17X16 Ponto do Osasco com vaias da torcida mineira.

16X16 Praia empata o jogo.

16X15 Sexto erro do ataque do time paulista dá o ponto para o time da casa.

16X14 Ponto para o Praia.

Tempo para o técnico Luizomar de Moura.

15X12 Time do Praia tenta alcançar o adversário.

15X10 E o time paulista segue na frente.

13X09 Ponto para o Osasco.

Técnico Ricardo Picinin pede tempo.

12X9 Segunda vez do Osasco com dois pontos à frente.

09X09 E o jogo continua equilibrado.

08X07 Praia passa na frente.

07X07 Natasha bloqueia.

07X06 Erro de saque do time paulista.

07X05 Osasco faz 2 pontos de vantagem.

06X05 Primeiro ponto de bloqueio das paulistas, que passa a frente.

05X04 Ponto para o Osasco.

04X04 Novo empate.

04X03 Praia passa a frente.

03X03 Jogo empata.

02X01 Osasco faz seu primeiro ponto.

02X00 Segundo ponto do Praia.

01X00 Primeiro ponto para o Praia.

Tudo pronto para o duelo!!! Vai começar o jogo da semifinal da Superliga Feminina.

Boa noite, torcedor!!! Já estamos na Arena para mais uma transmissão, e você vem conosco!

A partir de 19h, você acompanha o duelo ao vivo, entre Uberlândia x Osasco, lance a lance, aqui na VAVEL Brasil!

A líbero Camila, do Osasco, diz que as mineiras jogam bem quando possuem o apoio da torcida e com isso, pretende usar o saque como principal estratégia para conseguir parar o time da casa.

Com a ausência de Fabi, o técnico Ricardo Picinin conta com a presença da central Walewska e pede que as atletas mantenham o nível de atenção com um bom funcionamento de saque, bloqueio e defesa.

“Eu fico bem nervosa (na arquibancada). Eu tento ajudar, vou no vestiário e falo: “Faz isso, faz aquilo, põe o braço aqui, põe o braço ali”. É muito ruim ficar fora, ainda mais para mim. Eu tive poucos casos de lesões, então foi bem complicado para mim psicologicamente. Às vezes é difícil assimilar algumas coisas, mas eu tenho que estar aqui com o coração alegre, sendo positiva, porque tenho certeza que vou usar essa energia quando voltar a jogar. Estou confiante, acredito no nosso trabalho. Agora vai valer o coração”, disse Fabiana.

A central Fabiana que joga pelo Praia está afastada das quadras por causa de uma lesão no pé e acompanhou da arquibancada à derrota da última sexta. Fabi diz estar se recuperando rápido mas confessa e lamenta não poder voltar para o jogo desta terça-feira.

O time mineiro precisa vencer para se manter na semifinal da competição, enquanto o time paulista quer a vitória para chegar mais perto de uma vaga na decisão.

O confronto começa às 19h e será o segundo duelo entre essas duas equipes. Na sexta-feira (31) passada o jogo da primeira rodada aconteceu em Osasco e quem levou a melhor foi o Campinas por 3 sets a 1 com parciais de 25/27, 25/17, 25/12 e 25/13.

Na noite desta terça-feira (4) a cidade de Uberlândia vai esquentar com o jogo entre o Dentil/Praia Clube/Uberlândia (MG) e o Vôlei Nestlé/Osasco (SP) pela segunda rodada das semifinais da Superliga feminina de vôlei.