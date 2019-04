Barueri vence São Caetano e chega ao terceiro triunfo seguido na Superliga

Partida válida pela quinta rodada da Superliga Feminina 2017/18, disputada no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul.

Nesta segunda-feira (06), o Hinode Barueri visitou o São Cristóvão/São Caetano no ginásio Lauro Gomes, no ABC Paulista, pela quinta rodada da Superliga Feminina 2017/18. As visitantes dominaram e venceram o duelo por 3 sets a 1, com parciais de 25/10, 25/22, 21/25 e 26/24.

Com o triunfo, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chegou aos dez pontos, e com um jogo a mais que os rivais, ocupa o quarto lugar da competição. Já o São Caetano tem apenas três pontos, e está em décimo lugar na tabela, próximo ao Sesi-SP e Valinhos, que ocupam as duas últimas colocações.

O Hinode Barueri terá o Pinheiros como próximo adversário. A partida será realizada na sexta-feira (10), às 19h30, no José Correa, em Barueri (SP). Já o São Cristóvão Saúde/São Caetano enfrentará o Sesi-SP no dia 15 de novembro, às 17h, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul (SP).

Resumo da partida

O time visitante iniciou a partida com muita consistência no saque e no bloqueio, o que auxiliou o bom ataque da equipe que rapidamente fez 15 a 6. Já na parte final, com uma boa defesa montada, o Barueri não permitiu mais que quatro pontos às donas da casa, e fechou o placar em 25 a 10.

Na segunda parcial, o São Caetano procurou equilibrar as ações, impondo mais dificuldades ao time azul e branco, que durante boa parte do período só conseguiu liderar a parcial por dois pontos de diferença (18/16). No momento decisivo, pesou a experiência do Barueri, que administrou a vantagem até o fim: 25 a 22.

Sem entregar os pontos, o São Caetano voltou disposto a reduzir a vantagem das visitantes. Abrindo 7 a 3 no placar, o time ganhou confiança para entrar definitivamente no jogo. Apesar da melhora das azuis após pedido de tempo de Zé Roberto, as anfitriãs continuaram na frente (14/11), e mantiveram a folga até chegar no ponto final: 25 a 21.

Com a derrota no set anterior, as visitantes iniciaram o quarto set mais atentas. Tendo Jaqueline como destaque, o Barueri construiu uma vantagem de três pontos na metade da parcial (13/10). Entretanto, o time da casa reagiu no fim e empatou a partida em 24 pontos. A qualidade individual do Barueri, porém, prevaleceu, e o time fechou o período em 26 a 24.