Sesi-SP bate Campinas fora de casa e assume provisoriamente a vice-liderança da Superliga

Na noite deste sábado (18), o Volêi Renata/ Campinas recebeu o Sesi-SP, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, em partida válida pela sétima rodada da Superliga Masculina 2017/18. O jogo se notabilizou pelo domínio, em especial no bloqueio, do time visitante, que venceu os anfitriões por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/18, 28/30 e 25/12.

Com a vitória, o Sesi-SP chegou aos 18 pontos, assumindo momentaneamente a segunda posição na tabela, atrás apenas do líder Sada Cruzeiro. No entanto, Taubaté e Sesc-RJ podem ultrapassá-lo caso vençam seus compromissos nesse domingo. Já o Campinas, por sua vez, segue sem pontuar em casa. No Taquaral, a equipe comandada pelo técnico Horacio Dileo possui três derrotas em três jogos jogos disputados. O time campineiro ocupa a sétima colocação, com nove pontos.

Na oitava rodada, ambos os times irão atuar fora de casa. O Campinas vai enfrentar o EMS Taubaté Funvic no próximo sábado (25), às 18h30. No mesmo dia, o Sesi-SP visitará o Corinthians-Guarulhos (SP), às 21h30.

Resumo da partida

O jogo começou e logo após o quinto ponto foi paralisado por cerca de 20 minutos por conta de goteiras na quadra. Na volta, o Sesi-SP abriu 14 a 9 no placar. O time da capital não encontrou resistência e seguiu melhor no set, até fechar a parcial em 25 a 18.

No segundo set, o Sesi-SP manteve o ser ritmo, indo bem no fundamento bloqueio, fazendo 9 a 5 no começo da parcial. Na sequência da partida, os visitantes ampliaram a vantagem, fazendo assim 17 a 11 no marcador. No fim, os visitantes seguiram muito bem e fizeram mais uma vez 25 a 18, abrindo 2 a 0 no placar.

A terceira parcial teve um início mais equilibrado, com o Sesi-SP vencendo a primeira parte do set (9/8). Contudo, o Campinas reagiu, empatou a partida e passou a trocar pontos com o time visitante (18 /17). Após tanto equilíbrio, os donos da casa conseguiram uma sequência de bons ataques, fechando a parcial em 30 a 28.

No quarto e derradeiro set, o Sesi-SP voltou a ser preciso no ataque e eficiente no bloqueio, fazendo 9 a 5 no placar. Na segunda parte, o time visitante tomou conta do jogo, e com muito sucesso no bloqueio abriu dez pontos de vantagem (20/10), em um verdadeiro massacre. Com tamanha diferença, a equipe da capital apenas administrou o resultado, fechando o set em 25 a 12, e o jogo em 3 sets a 1.