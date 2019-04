Resultado Praia Clube x Camponesa/Minas pela Superliga Feminina (3-1)

Ficamos por aqui com a transmissão de Praia Clube 3 x 1 Minas. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

O troféu Viva Vôlei ficou com a central Waleska

Praia Clube fecha o jogo em 3 a 1, mantém invencibilidade e retoma a liderança.

25/13 - Macris saca pra fora

24/13 - Pri Daroit para a Carla no bloqueio

24/12 - Fabiana explora o bloqueio. Match point do Praia

23/12 - Ataque da ellen toca na Newcombe e vai fora. Praia perto da vitória

22/12 - Hooker ataca para fora

21/12 - Ponto do Minas

21/11 - Carla não está perdendo viagem. Mais um ponto da oposta do Praia

20/11 - Pancada dos dois lados mas foi Fernanda Garay que colocou no chão

19/11 - Ace de Carla! Léia não conseguiu segurar

18/11 - Ataque na diagonal de Carla

17/11 - Newcombe explora o bloqueio

17/10 - Erro de saque do Minas

16/10 - Pancada da Hooker que Claudinha não conseguiu segurar

16/9 - Bloqueio simples de Ellen na Hooker

15/9 - Ace do Praia! Fernanda Garay pontua de novo

14/9 - Ponto do Praia!

13/9 - DE NOVO! Mais um bloqueio pra cima da Garay

13/8 - Fernanda Garay para no bloqueio duplo do Minas

Stefano Lavarini gasta o segundo tempo no set

13/7 - Pegaram a Hooker de novo. Bloqueio duplo pra cima da americana

Karine entra no lugar da Macris

12/7 - Dois toques no levantamento da Macris

11/7 - Bloqueio duplo do Praia.

10/7 - Pancada da Garay pra cima da Rosa

9/7 - Fernanda Garay ataca pra fora. Minas encosta no placar

9/6 - Belo ataque da Rosa no corredor

9/5 - Dois toques de Rosamaria

8/5 - Ataque rápido de Fabiana

7/5 - Saque para fora de Ellen

7/4 - Mara ataca para fora. Praia abre três pontos

Minas para o jogo

6/4 - Erro de recepção da Newcombe

5/4 - Hooker ataca para fora

4/4 - Carla coloca no chão

3/4 - Bola de segunda de Macris

3/3 - Ataque de Fabiana pelo meio

2/3 - Hooker vem do fundo pra fazer mais um

2/2 - Ellen vira a bola em belo ataque no corredor

1/2 - Hooker ignora a presença do ataque e pontua

1/1 - Carla explora o bloqueio pra empatar

0/1 - Primeiro ponto é do Minas. Ataque de Newcombe

As equipes já estão em quadra para o quarto set

Minas fecha o terceiro set e se mantém vivo no jogo! Vitória na terceira parcial: 25 a 19.

19/25 - Newcombe ataca, bola explode no bloqueio e vai fora

19/24 - Bloqueio duplo o Praia em cima da Hooker

18/24 - Fernanda Garay no corredor para impedir o final do set

17/24 - Hooker solta o braço! Set point do Minas

17/23 - Invasão da Mara

16/23 - Pancada de Hooker. Minas se aproxima da vitória no terceiro set

16/22 - Fabiana pega a Hooker no bloqueio

15/22 - Hooker de novo! Agora uma pancada para cima da Carla

15/21 - Mesmo sem espaço, Hooker se vira e faz mais para o Minas

15/20 - Saque para fora do Praia

15/19 - Pancada da Carla

14/19 - Rosamaria explora o bloqueio

14/18 - Bloqueio do Minas! Mara de novo!

14/17 - Ponto do Minas

14/16 - Ace de Natasha

Time do Praia é advertido por reclamação

13/16 - Ellen ataca duas vezes para pontuar

12/16 - Que bola da Newcombe! Americana pontua na diagonal curta

12/15 - Ataque explode no bloqueio e Carla faz mais um

11/15 - Carla pontua para as donas da casa

10/15 - Gattaz explora o bloqueio

10/14 - Ponto do Praia! Ellen põe no chão

9/14 - Recepção ruim do Minas mas Hooker conserta e pontua

9/13 - Fabiana roda para o Praia

Praia para o jogo de novo

8/13 - Ace da Rosamaria

8/12 - Bloqueio da Mara pra cima da Carla.

8/11 - Mara vira mais uma

8/10 - Grande ataque da Ellen

7/10 - Pancada de Rosamaria

7/9 - Fê Garay põe no chão

6/9 - Bela caixinha da Ellen

5/9 - Carla erra o ataque

5/8 - Bloqueio do Minas toca no ataque de Ellen mas o ponto é do Praia

4/8 - Bloqueio do Minas funciona

4/7 - Pancada da Carla mas ataque vai fora

4/6 - Chutada de meio pra Wal pontuar de novo

3/6 - Gattaz tira o peso do ataque e pontua

3/5 - Waleska ataca de segunda e diminui a vantagem adversária

2/5 - Ataque forte de Garay

Paulo Coco para o jogo

1/5 - Pegaram a Waleska! Bloqueio da Newcombe pra cima dela

1/4 - Gattaz pontua pelo meio

1/3 - Pancada de Newcombe para cima da Ellen

1/2 - Fê Garay põe no chão com ataque na diagonal

0/2 - Bloqueio simples da Mara pra cima da Ellen

0/1 - Ponto do Minas! Fabiana erra o ataque

Vamos para o terceiro set!

Praia está a um set da 18ª vitória na Superliga.

25/13 - Carla na pipe da números finais ao set

24/13 - Bloqueio do Minas funciona

24/12 - Ellen ataca forte e ponto do Praia

23/12- Gattaz vira com mais uma china

23/11 - Mayany erra o saque

22/11 - Carla toca na rede. Ponto minastenista

22/10 - Waleska põe mais uma no chão

21/10 - Newcombe pelo fundo meio

21/9 - Bloqueio da Carla de novo! Agora pra cima da Karol Tormena

20/9 - Bloqueio simples da Carla pra cima da Hooker

19/9 - Ellen pontua no ataque

18/9 - Hooker toca na rede e é ponto do Praia

17/9 - Ellen usa o bloqueio do Minas para pontuar

16/9 - Wal pega a Mara no bloqueio

Minas para o jogo de novo

15/9 - Ataque para fora de Hooker

14/9 - Waleska ataca sem bloqueio

13/9 - Erro de saque da Claudinha

13/8 - Ponto do Praia

12/8 - Ataque de Daroit

12/7 - Ataque de Fernanda Garay na diagonal

11/7 - Ponto de Newcombe

11/6 - Ataque da Carla entra pelo bloqueio da Gattaz e Newcombe

10/6 - Erro de saque da Carla

10/5 - Fabiana ataca pelo meio

9/5 - Newcombe desconta pro Minas

9/4 - Ellen ataca forte e é mais um ponto do Praia

8/4 - Bom saque de Pri Daroit pra cima da Ellen, que nao consegue segurar

8/3 - Garay saca na rede

8/2 - Mais um erro de recepção e Waleska pontua de novo

7/2 - Carla coloca a bola no chão

6/2 - Mara solta o braço pelo meio

6/1 - Ace de Claudinha

5/1 - Bloqueio do Praia em cima da Rosa

Stefano Lavarini para o jogo

4/1 - Carla explora o bloqueio

3/1 - Mais um ponto de Wal

2/1 - Erro na recepção do Minas e ponto de xeque de Waleska

1/1 - Erro de saque da Fabiana

1/0 - Garay ganha disputa na rede contra Macris

Vai começar o segundo set!

25/21 - Fê Garay ataca para terminar com set

24/21 - Hooker ataca forte e impede o primeiro set point

24/20 - Waleska faz mais um

23/20 - Bloqueio do Praia funciona de novo

22/20 - Bela bola de Claudinha pra Wal e ponto do Praia

21/20 - Pancada de Mara

21/19 - Carol Gattaz explora o bloqueio de Fernanda Gattaz

Minas gasta o último pedido de tempo

21/18 - Rosamaria ataca para fora

20/18 - Subiu a parede do Praia pra cima de Hooker

19/18 - Ataque de Rosamaria para no bloqueio

18/18 - Pancada de Fernanda Garay

17/18 - Gattaz vira mais uma

17/17 - Hooker saca para fora

16/17 - Hooker vem do fundo para virar o set

Paulo Coco para o jogo

16/16 - Defesa do Praia bate cabeça e Newcombe pontua de novo

16/15 - Newcombe coloca a bola no chão

16/14 - Outra pancada de Hooker para pontuar

16/13 - Fabiana vira a bola para o Praia

15/13 - Hooker solta a pancada na diagonal

15/12 - Belo ataque de Carla

14/12 - Mara pontua pelo meio

14/11 - Ellen explora o bloqueio do Minas

13/11 - Saque para a fora

12/11 - Bom saque de Macris

12/10 - Rosamaria roda para o Minas

12/9 - Ponto do Praia

11/9 - Rosamaria explora o bloqueio

Pedido de tempo do Minas

11/8 - Garay passa pelo bloqueio do Minas pra abrir vantagem para as donas da casa

10/8 - Ponto do Praia

9/8 - Agora foi a vez da central Fabiana pontuar pela china

8/8 - Gattaz na china pontua para o Minas

8/7 - Ataque de Newcombe para fora

7/7 - Erro de saque do Praia

7/6 - Após belo levantamento de Claudinha, Fabiana pontua

6/6 - Mara empata o set

6/5 - Waleska saca bem e Léia nao consegue segurar

5/5 - Praia empata no erro de saque

4/5 - Ponto de saque da Rosamaria

4/4 - Rosamaria pontua pela saída de rede

4/3 - Pancada de Wal pelo meio

3/3 - Mara e Hooker não se entendem na defesa e Praia empata

2/3 - Erro de ataque de Carla

2/2 - Bloqueio triplo pra cima da Rosamaria

1/2 - Rosa explode a bola no bloqueio adversário

1/1 - Ponto do Praia

0 /1 - Ace de Newcombe

Vai começar o clássico mineiro!

Ainda recuperando de lesão na panturrilha, Fawcett fica no banco. Carla começa de titular.

Aquecimento finalizado! As equipes estão preparadas para o jogo

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do clássico mineiro Praia Clube x Camponesa/Minas, no ginásio do Praia, em Uberlândia, às 15h (de Brasília), valendo pela sétima rodada do returno da Superliga Feminina 2017/2018. Fique conosco!

O último último encontro entre as equipes pela Superliga aconteceu em novembro de 2017, com vitória do Praia Clube, por 3 sets a 0 (25/21, 25/22 e 25/23), na casa do rival.

Fala, Rosamaria! "Sabemos da qualidade do grupo delas. Na última partida contra elas, na Copa Brasil, quando fomos superadas por 3 sets a 0, nós tivemos um bom primeiro set e depois cometemos muitos erros em sequência. Isso não pode acontecer contra o time delas. Estamos treinando melhor e espero que isso faça a diferença. Sabemos que elas são favoritas e vão jogar em casa, mas estamos confiantes”, analisou a ponteira minastenista.

Fala, Fernanda Garay! “Esperamos uma grande partida e muito disputada. No último jogo contra elas, na Copa Brasil, tivemos uma boa atuação, mas isso é passado. Já pensamos nessa nova partida e estudamos o time delas. Elas tiveram o reforço de uma ponteira norte-americana (Newcombe), portanto temos que pensar só nessa partida. Teremos o apoio da nossa torcida e vamos jogar em casa o que é positivo”, disse a ponteira do Praia.

Com 48 pontos, o Praia busca a vitória pra retomar a liderança perdida pro Sesc-RJ após a vitoria das cariocas por 3 a 0 contra o Brasília, nesta sexta-feira. O Minas espera manter a sequência positiva e conquistar o sétimo triunfo seguido na competição.

Nessa temporada, as equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. O Minas venceu os dois confrontos pelo Campeonato Mineiro (3 a 0 e 3 a 2), que culminaram no título estadual após 14 anos. Já o Praia venceu pelo turno da Superliga (3 a 0) e pela semifinal da Copa Brasil, também por 3 a 0.

