Sesi-SP bate Maringá e mantém invencibilidade  na Superliga

O Sesi-SP e o Maringá se enfrentaram na noite desta quinta (01) pela segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe paulista levou a melhor e garantiu a segunda vitória seguida na competição por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/18. Já o Maringá conheceu a segunda derrota no torneio e perdeu a chance de levar os primeiros três pontos pra casa.

A partida, que aconteceu na Vila Leopoldina, casa do Sesi-SP, começou bem disputada. As duas equipes estavam bem concentradas dentro de quadra, tanto no saque, quanto ataque e recepção. O que fez a diferença no resultado final do set foi o bloqueio, muito bem utilizado pela equipe paulista, que fechou o set por 25 a 21.

O segundo set foi dominado pelo Sesi-SP, a equipe permaneceu bem nos fundamentos, enquanto os paranaenses erraram mais e cederam a parcial, por 25/18. No último set o Maringá ainda esboçou uma reação, mas ficou no bloqueio do Sesi, que estava numa noite e tanto. Com seis bloqueios na terceira parcial, a equipe do técnico Alessandro Fadul fechou o set por 25/18 e garantiu mais uma vitória.

O ganhador da noite, Sesi-SP, volta às quadras no próximo sábado, às 20h e enfrentará o Caramuru-PR na Arena Multiuso de Ponta Grossa. Já o Maringá buscará a reação contra o atual campeão Cruzeiro, na sexta-feira, às 20h, no Riacho Grande, em Contagem.