Guia VAVEL Superliga Feminina 2018/19: Minas

O Minas inicia na noite desta sexta (16) sua caminhada na Superliga. Reforçada com grandes nomes, equipe mineira entra na competição como uma das fortes candidatas ao título nacional e chega com moral depois de vencer o campeonato estadual contra o rival Praia.

ELENCO

Como já é tradicional no Minas, a diretoria manteve a base da temporada passada, que conquistou o tricampeonato Sul-americano, e trouxe reforços para as posições mais carentes.

Sem Hooker, que voltou para o Osasco, o Minas buscou Bruna Honório, que foi a principal sacadora da temporada passada. Até então, a nova oposta não tem deixado a torcida sentir saudades da antiga dona da posição, e terminou o Mineiro como a melhor jogadora.

As pontas foram onde o Minas mais mudou. Com as saídas de Rosamaria e Newcombe, a equipe minastenista foi pro mercado e foi para essa posição que o time trouxe os principais reforços, a campeã olímpica Natália e a titular da seleção, Gabi.

TÉCNICO

Para a temporada 2018/19, o Minas manteve a comissão técnica comandada pelo italiano Stefano Lavarini. O treinador, responsável por dirigir a equipe na conquista do sul-americano, irá para a sua segunda temporada com o time.

Última campanha na Superliga

O Minas ficou no quase em mais uma Superliga. Depois de uma boa primeira fase, que culminou com a terceira colocação, a equipe novamente caiu diante do Rio de Janeiro.

Derrotado na série por 3 a 0, a grande lamentação do time mineiro ficou por conta do primeiro jogo, quando tomou uma virada incrível. Vencendo o quarto set por 24 a 20, o Minas viu o Rio virar para 27 a 25 e forçar o tie brike, onde também saiu vencedor e em vantagem para a classificação à final.

ESTREIA NA SUPERLIGA

O Minas enfrentará o Brasília Vôlei na estreia das equipes na Superliga. A partida acontecerá nesta sexta (16), no ginásio do Sesi, as 20h.