Fora de casa, Caramuru vence Fiat/Minas e emplaca segunda vitória consecutiva

Na tarde deste sábado (22) o Fiat/Minas recebeu o Caramuru Vôlei na Arena MTC, em Belo Horizonte, pela última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina. Aproveitando os erros do adversário e a boa virada de bola, o time de Ponta Grossa fez 3 a 1 (18/25, 25/21, 21/25 e 25/20) e encerrou o ano com vitória. Com 29 pontos no jogo, o oposto Leozão ficou com o troféu Viva Vôlei.

Com o triunfo, os paranaenses chegaram aos 8 pontos mas se manteve na vice lanterna da competição. Já o Minas, ficou estagnado na 8ª posição, com 14 pontos, e classificou para a Copa Brasil, que acontece em janeiro.

As duas equipes voltam às quadras apenas em 2019, devido a pausa para as festas de fim de ano. No dia 11 de janeiro, os minastenistas recebem o Corinthians Guarulhos para a abertura do returno da Superliga. No dia seguinte, o Caramuru vai à Taubaté enfrentar os donos da casa.

Como foi o jogo

A partida começou equilibrado, mas com a defesa dos mandantes cometendo muitos erros em quadra, os visitantes aproveitaram para abrir vantagem no meio do set e fechar em 25 a 18 sem grandes sustos.

Na segunda parcial, o Minas foi mais seguro na linha de passe e aproveitou bem a virada de bola para fazer 25 a 21 e empatar a partida.

O time do interior do Paraná começou agressivo no terceiro set, chegando a abrir quatro pontos de vantagem, após dois pontos seguidos do oposto Leozão (8/12). A equipe mineira conseguiu reagir e empatar o set em 22 a 22, mas na reta final o Carumuru ergueu um muro e conseguiu bloquear dois ataques dos donos da casa e fechou o set em 22 a 25.

A quarta parcial foi mais disputada, os paranaenses conseguiram abrir uma pequena vantagem, chegando na metade do set com 14 a 17, depois de um bloqueio em cima do oposto da equipe mineira, Davi. O Minas errou bastante no fim da parcial, e os visitantes conseguiram uma vitória surpreendente, fechando o set em 20 a 25.