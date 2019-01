De virada, Taubaté bate Caramuru na primeira rodada da Superliga Masculina

O Taubaté Funvic bateu o Caramuru Vôlei, de virada, pela 12ª rodada da Superliga masculina de vôlei. No Ginásio do Abaeté, a partida fechou em 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/19, 25/18 e 25/19.

Apesar do jogo fechado em quatro sets, foi um duelo bastante equilibrado. O time taubateano começou perdendo o primeiro set, mas não se entregou e com apoio da torcida venceu os três seguintes e levou para casa os três pontos.

Com isso, a equipe do central e maior pontuador do jogo Lucão (17 pontos), chegou aos 26 pontos, encostando nos primeiros colocados na tabela de classificação. Já a equipe Caramuru continua em penúltimo lugar na tabela, com apenas oito pontos.

De acordo com o oposto do time paulista, Abouba, o que fez diferença no primeiro set foi o saque forçado da equipe paranaense: “O jogo foi bastante difícil, eles vieram com uma estratégia de saque forçado que nos complicou bastante no primeiro set. Mas a partir do segundo set, conseguimos encaixar nosso passe e sacar melhor, e isso facilitou para o restante do jogo”, comentou.

O melhor jogador em quadra, que levou o troféu Viva Vôlei da noite, foi o levantador da equipe vencedora, Raphael.

O Taubaté volta a jogar no próximo domingo (20), às 18h e enfrentará o Corinthians Guarulhos, no Ginásio Ponte Grande, casa do corintianos. Já o Caramuru Vôlei jogará em casa contra o líder Sesc-RJ na sexta-feira (19), às 20h.