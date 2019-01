Minas supera Brasília e volta a vencer na Superliga Feminina 

Na noite desta sexta-feira (18), o Minas recebeu o Brasília na Arena MTC com a missão de vencer e continuar na cola do líder, Praia Clube. Consistente durante toda a partida, as donas da casa não decepcionaram e saíram com a vitória por 3 a 0 (25/19, 25/19 e 27/25). A líbero Léia ficou com o troféu Viva Vôlei.

A equipe minastenista mostrou sua força desde o início da partida, e controlou o marcador do início ao fim nas duas primeiras parciais. No terceiro set, Stefano Lavarini aproveitou para rodar o elenco e a equipe da capital brasileira aproveitou para crescer no jogo. Porém, não foi suficiente para prolongar o duelo e o Minas garantiu a vitória ,no ataque de Bruna Honório.

Com a vitória, o Minas permanece na segunda posição, com 32 pontos, um a menos que o rival mineiro. Já o Brasília, perdeu a oportunidade de se aproximar do grupo dos oito primeiros e continua na nona colocação.

Agora, as atenções da equipe mineira se voltam para a Copa Brasil. Na terça-feira (22), o time recebe o Fluminense, na Arena MTC, pelas quartas de final do campeonato. O Brasília terá uns dias a mais de descanso e só volta a jogar na próxima sexta-feira (25), contra o Sesc-RJ, pela Superliga.