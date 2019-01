Em grande jogo, Pinheiros vence e encerra sequência de cinco vitórias do Barueri

A noite desta sexta-feira (25) reservou um clássico paulista pela Superliga Feminina de Vôlei. O Pinheiros recebeu a equipe de Barueri e levou a melhor por 3 sets a 2 (19/25, 25/18, 23/25, 25/22 e 15/12). A central Camila Paracatu foi o grande nome da equipe da casa e ficou com o troféu VivaVôlei.

Embalado pelos bons resultados e sob o comando da oposta Skowronska - que marcou 31 pontos no duelo-, o Barueri começou melhor o jogo. Porém, o Pinheiros mostrou sua força jogando em casa e saiu com a vitória, a segunda neste returno.

Com o triunfo, o Pinheiros chega a 14 pontos, dois a menos que o oitavo colocado, o Curitiba. Mesmo com a derrota, o Barueri permanece na terceira posição, com 26 pontos.

As equipes voltam às quadras na próxima terça-feira (29). Novamente jogando em casa, o Pinheiros encara o Osasco, às 20h. O Barueri vai em buscará reação em casa, contra o Fluminense, às 19h30.

Como foi o jogo

O primeiro set começou disputado, com as equipes mantendo a igualdade no placar (5/5). O Pinheiros conseguiu abrir uma pequena vantagem no ataque de Clarissa (7/5), mas com uma pancada da Amanda o placar voltou a ficar igual (12/12). O Barueri melhorou o ataque e assumiu a dianteira do marcador na reta final (15/19). O time do interior paulista seguiu soberano e fechou a parcial em 25 a 19 com bloqueio de Thaísa.

As donas da casa começaram a segunda parcial sacando bem e desequilibrando o passe adversário, e com isso abriu uma pequena vantagem (7/4). Mas as comandadas de Zé Roberto buscaram a reação e num erro de Herrera, passou à frente no marcador (11/10). O set seguiu equilibrado, porém o Pinheiros encaixou o bloqueio e encaminhou a vitória (22/17). E no ataque da cubana Herrera, fechou em 25 a 18.

Na mesma toada dos dois primeiros sets, o equilíbrio permaneceu no terceiro. Os times não conseguiam se desgrudar no placas e o empate prevaleceu até que em boa passagem de Roberta pelo saque, o Pinheiros fez 12 a 8. Entretanto, o Barueri não se deu por vencido e buscou a reação contando com a grande atuação da polonesa Skowronska que, com dois pontos seguidos, inverteu a vantagem (18/20). E no ataque de Amanda, as visitantes fecharam a parcial em 25 a 23.

Jogando pela sobrevivência na partida, o Pinheiros começou bem o quarto set e, no ataque de Herrera, ja conseguiu uma vantagem de três pontos (6/3). Novamente, às visitantes correram atrás do placar e empatou em 12 a 12. Mas dessa vez, as mandantes recuperaram o bom ritmo de jogo e se aproximou da vitória no erro de ataque de Amanda (21/19). Em outro vacilo do time de Barueri, a parcial se encerrou em 25 a 22 e deixou a decisão para o set de desempate.

As donas da casa começaram o tie break com tudo, e no erro de ataque de Amanda, fez 5 a 1. Mas o Barueri mostrou força pra reagir e empatou depois que Skowronska pontuar após um rally de 29 segundos (9/9). O final do set foi equilibrado, mas o Pinheiros aproveitou a boa noite do seu bloqueio, que fechou a porta da polonesa e venceu por 15 a 12.