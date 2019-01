Fiat/Minas derrota São Judas Voleibol e conquista posição na tabela da Superliga Masculina

Após conquistar o vice-campeonato da Copa Brasil, o Fiat/Minas entrou em quadra nesta terça-feira (29), pela Superliga masculina e venceu o São Judas Voleibol, por 3 sets a 1(25/21, 25/17 e 22/25 e 29/27), na Arena Minas.

O resultado garantiu a equipe mineira na 5ª colocação, com 23 pontos e assumiram a quinta posição. Já o time paulista está na lanterna, com 4.

Com 20 pontos, o oposto Davy foi o maior pontuador do jogo, e levou o Troféu VivaVôlei.

Como foi?

O primeiro set começou equilibrado. Os minastenistas abriram 6/4. O time visitante conseguiu virar e ficar na frente do marcador com ace de Szot (10/12). No entanto, o Minas foi eficiente nos bloqueios e assumiram a vantagem da parcial: 23/19. No final, Davy garantiu a vitória por 25/21.

Com dois pontos seguidos, Cledenilson fez 10/7 para os donos da casa. Controlando a segunda etapa, o ponteiro Honorato ampliou a margem para 14/8. Com bom aproveitamento na marcação, os mineiros encerram com tranquilidade com ace de Marlon: 25/18.

O São Judas começou mais ligado o terceiro set. No bloqueio de Leitzke, a equipe paulista abriu dois de vantagem: 6/4. Davy conseguiu o empate para o Minas (6/6), mas os mandantes começaram a errar e em boa passagem de Alisson pelo saque, os paulistas saíram na frente: 15/12. Mantendo a vantagem no placar, o time de São Bernardo do Campo fechou a parcial em 22/25.

Confiante pela vitória da etapa anterior, o São Judas começou bem o último set e abriu 4/1. No ponto de saque de Bob, o Fiat/Minas empatou (12/12). Flávio cresceu e bloqueou o ataque adversário e fez 16/13. Com equilíbrio na reta final, Leitzke deixou tudo igual: 18/18. Com bloqueio duplo, o Minas venceu por 29/27.