Pinheiros sai na frente, mas Dentil/Praia Clube vence de virada pela Superliga feminina

Diante da sua torcida, o Dentil/Praia Clube abriu a 6ª rodada do returno e venceu o Pinheiros nesta segunda-feira (11), por 3 sets a 1 (23/25, 25/16, 25/22 e 25/11), pela Superliga feminina de vôlei. Agora, a equipe de Uberlândia soma 44 pontos - o mesmo que líder Itambé/Minas. Por sua vez, as paulistas chegam a quarta derrota seguida e permanece na 9ª colocação, com 14 pontos.

A ponteira Michelle entrou ao longo da partida para substituir Rosamaria. Decisiva, foi escolhida como a melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. Já a central Carol foi a maior pontuadora, com 20 pontos.

Como foi?

As donas da casa chegaram a dois pontos de vantagem em 4/2 logo no começo da partida. No bloqueio de Camila Paracatu, o Pinheiros encostou em 4/5. As visitantes conseguiram manter a consistência na parcial e assumiram o comando do placar: 16/15. Com três pontos seguidos, as donas da casa chegaram em 18/16. Após sequência de empates, Herrera fechou o set em 25/23.

No segundo set, Paulo Coco colocou Michelle no lugar de Rosamaria. A ponteira logo deu resposta em um bloqueio e deixou as donas da casa com três pontos à frente da equipe paulista (6/3). Bem acionada, Fabiana marcou dois pontos: 11/5. Com a bola em disputa, Michelle resolveu colocá-la no chão e deixar as pinheirenses nara roda (18/11). Com ampla superioridade, as mandantes trataram de deixar tudo igual: 25/26.

A terceira parcial começou mais equilibrada. Pietra soltou o braço, o Pinheiros assinalou 4/3.No ace de Fawcett, o time aurinegro assumiu a liderança: 9/6. Contudo, o paredão paulista apareceu com Paracatu e Herrera, no qual, trouxe o empate (10/10). Mas, a sorte durou pouco e o erros vieram à tona. Sendo assim, Praia reassumiu a dianteira (15/12). Sem demora, Michelle fez 24/22 para a equipe mineira, que fechou em 25/22.

Embalado pela torcida, o Praia abriu 4/1 no começo do quarto set. O Pinheiros aproximou em 5/7. Porém, o time paulista ficou instável e as praianas aproveitaram os erros: 12/7. As paulistas ficaram na roda e Fernanda Garay deixou 16/8. Carol pontuou duas vezes seguidas e marcou 21/9. Sem dar brecha, as praianas encerram em 25/11.