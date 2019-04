Sada Cruzeiro oficializa contração do ponteiro Gord Perrin

O Sada Cruzeiro anunciou o seu primeiro reforço para a temporada 2019/20: o ponteiro Gord Perrin, capitão da Seleção Canadense. O jogador de 29 anos tem passagens por equipes na Rússia, China, Polônia, Itália e Turquia, onde foi bicampeão nacional.

Após conversar com seu com compatriota Frederic Winters - defendeu a camisa celeste por dois anos-, Perrin revelou que não pensou muito para em aceitar a proposta da equipe estrelada.

“Eu acompanhei o Sada Cruzeiro no cenário mundial e conheço bem o time, pois é um dos melhores clubes do mundo. Eu conversei várias vezes com o Fred Winters sobre isso e ele me passou muitas informações positivas também, de tudo. O voleibol brasileiro tem um nível muito alto e esse foi um fator importante que me fez querer jogar no Brasil. Antes da Olimpíada de Tóquio 2020, quero jogar neste alto nível e me preparar da melhor maneira possível. Quando ouvi sobre a possibilidade de jogar pelo Sada Cruzeiro fiquei muito interessado e imediatamente foi uma das minhas prioridades. Cerca de uma semana depois eles me fizeram uma proposta e naquele momento minha mente já estava pronta para dizer sim”.

Com seus 2,01 de altura, o atleta já esteve em terras brasileiras para disputar as Olimpíada do Rio e o Mundial de 2017. Para ele, já deu para sentir a energia da torcida.

“Estou muito empolgado para este novo desafio. Depois de disputar a Olimpíada do Rio e as finais da Liga Mundial de 2017, tive um gostinho real dos torcedores brasileiros. Eles são muito apaixonados. E o Sada Cruzeiro ainda tem uma torcida gigantesca, o Winters me falou muito sobre isso e eu estou ansioso e muito empolgado. Será muito bom e mal posso esperar para chegar ao Brasil”, afirmou.

O ponteiro se apresenta em Belo Horizonte no segundo semestre, quando se reunirá ao grupo do Sada Cruzeiro.

Ficha técnica

John Gordon Perrin

Altura: 2,01 m

Peso: 95 kg

Posição: Ponteiro

Naturalidade: Creston, British Columbia – Canadá

Nascimento: 17/08/1989

Clubes: Belogorie Belgorod, Rússia; Beijing, China; Resovia, Polônia; Piacenza, Itália; Arkas Izmir, Turquia.