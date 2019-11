Praia Clube quebra sequência negativa contra Minas e conquista bicampeonato da Supercopa

Abrindo o calendário de vôlei brasileiro da temporada, Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube se enfrentaram nesta sexta (1º), em busca do título da Supercopa Feminina de Vôlei, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia. O clássico mineiro, que reúne dois dos maiores nome do voleibol brasileiro foi disputado e intenso, mas o Praia foi superior, venceu a partida, levou o título e mostrou que está preparada para o início da temporada.

O primeiro set começou disputado, ponto a ponto, com as duas equipes concentradas em quadra. Mas a partir da metade do set o Praia Clube passou a dominar, com Pri Daroit recebendo muitas bolas e se destacando. O Minas chegou a esboçar uma reação, mas o time da casa venceu a parcial, por 25 a 22.

O equilíbrio foi ainda mais presente na segunda etapa. As duas equipes mantiveram o mesmo nível e não houve uma diferença significativa no placar até o final do set. Porém o Praia Clube foi consistente e conseguiu levar mais uma parcial, repetindo o resultado da anterior: 25 a 22.

No último set as jogadoras do Minas pareciam abatidas em quadra, o time dono da casa chegou a abrir 11 a 5. A equipe visitante ainda tentou começar uma reação, mas o Praia não se entregou e fechou a partida com parcial de 25 a 19, finalizando o jogo por 3 sets a 0, tornando-se bicampeã da Supercopa Feminina de Vôlei.

O jogo mostrou que as duas equipes ainda estão em formação para a temporada. Com muitos erros e detalhes a serem estudados, as duas equipes começaram a temporada dando o melhor de si e já se preparando para a Superliga Feminina de Vôlei, que começa no dia 12 de novembro.