Com facilidade, Minas derrota Valinhos na Superliga Feminina de Vôlei

A chuvosa noite de Belo Horizonte/MG desta sexta-feira (24) testemunhou mais uma partida da Superliga Feminina de Vôlei 2019. Na Arena Minas, o Minas Tênis Clube recebeu o Valinhos, jogou melhor e venceu por 3-0, com parciais de 25-20, 25-23 e. A meio-de-rede Thaisa recebeu o troféu VivaVôlei, como melhor jogadora em quadra.

Na próxima rodada, o time minastenista, terceiro colocado, com 30 pontos, recebe o São Caetano, na terça-feira (28), às 20h, na Arena. Em dificuldade na tabela, sendo o lanterna da competição, somando apenas 3 pontos, a equipe de Valinhos visita o Flamengo, no ginásio da Tijuca, no mesmo dia e horário.

O jogo

Fazer valer o mando de quadra é uma das principais forças do Minas nesta temporada. Começando com um time alternativo, tendo Sheila e Vivian entre as titulares, a equipe mineira se impôs, tendo Thaísa com destaque. Atacando, defendendo, e até mesmo no saque, Valinhos não viu a cor da bola. Com uma diferença segura e superioridade flagrante durante todo o set, o Minas fechou a primeira parcial em 25-20.

Mantendo o ritmo, a equipe mineira dominou o princípio do segundo set. Porém, um certo nível de desconcentração, associado ao empenho do Valinhos em equilibrar as ações, parelhou o duelo. A raça do time paulista fez com que as visitantes passassem a frente do marcador. Vendo a situação adversa, Nicola colocou Bruna Honório, que ainda não havia entrado na partida. A mudança deu resultado, e o Minas fechou a segunda parcial em 25-23.

O princípio do terceiro e derradeiro set seguiu o script dos dois primeiros, porém com uma tranquilidade maior do time mineiro. Sem dar espaço para que Valinhos dominasse em algum momento, a força ofensiva, fosse pelo meio ou na paralela, tornava tudo mais fácil para o Minas. Sem sustos, a equipe da casa fechou o jogo em 3-0, fazendo 25-18 na última parcial.