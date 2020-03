Sada Cruzeiro bate Blumenau em sets diretos e mantém liderança isolada na Superliga

Em casa, no Ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro derrotou o Apan Blumenau por 3 sets a 0 (25/22, 25/23 e 25/19 ), pela oitava rodada do returno da Superliga Masculina. A equipe estrelada abre vantagem na liderança da competição: 53 pontos contra 48 do Taubaté, segundo colocado. Por sua vez, os catarinenses permanecem em sétimo, somando 23.

O oposto Luan, que entrou no meio do segundo set, foi o maior pontuador da partida e faturou o troféu VivaVôlei.

O jogo

A equipe visitante não se intimidou com a Raposa do outro lado da quadra. Sabendo lidar com as falhas dos adversários, o placar foi se alternando, no entanto, o roteiro mudou quando Felipe soltou o braço no saque. O Blumenau errou no contra-ataque (21/20). Na sequência, Evandro ampliou para dois pontos de vantagem: 22/20. André Donegá pediu tempo, mas o Cruzeiro havia despertado e fechou o primeiro set. 25/22.

Arbitragem foi o tema central na segunda etapa. Tanto o time estrelado quanto os blumenauenses reclamaram bastante. Bola pro alto, o time de Santa Catarina fez 10/16, logo, Marcelo Mendez colocou Luan e Conte para o jogo. Os mineiros se reencontraram e viraram: 25/23.

Diferentemente dos sets anteriores, o Cruzeiro abriu três pontos de vantagem com Luan (4/1). Os catarinenses pontuaram quatro vezes seguidas, sendo dois de bloqueios feitos por Samuel, e diminuíram para 14/12. Felipe tratou de colocar a bola no chão e a Raposa manteve o ritmo até o término em 25/19.

Próxima partida

Na próxima quarta-feira (4), o Sada Cruzeiro mede forças contra o Sesi-SP, em São Paulo. No mesmo dia, o Apan Blumenau recebe o Itapetininga, no interior de Santa Catarina.