Anna Laura celebra conquista do Sorocaba nos Jogos Regionais, mas prega foco para o Sorocaba no Campeonato Paulista Sub-21

Após a conquista dos Jogos Regionais, a equipe de Sorocaba, da ponteira Anna Laura, ainda tem o Campeonato Paulista Sub-21 no calendário.

Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Para ela, a equipe do interior paulista não pode se deixar levar pela conquista do torneio regional, e deve permanecer focada na disputa do estadual.

"A disputa dos Jogos Regionais nos mostrou que temos muitos ajustes a fazer para o Campeonato Paulista, pelo fato da competição estadual ser mais disputada que o torneio regional", diz.

Ela não escondeu a felicidade em levantar a taça, mas acredita que o time terá duelos duríssimos na sequência da competição, mas que o fato de jogar em seus domínios pode fazer a diferença nas partidas.

"Fiquei muito feliz em ter conquistado esse título para a cidade, trabalhamos muito para conquistar o troféu. Nosso próximo duelo vai ser bem disputado e sendo em casa, acredito que temos uma força maior", avalia.