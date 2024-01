Farma Conde Vôlei São José viaja à Blumenau em busca da décima vitória seguida na temporada

Nesta sexta-feira (5), o Farma Conde Vôlei São José vai à Blumenau, em Santa Catarina, para enfrentar o Apan Rollon, às 19h, no Ginásio Sebastião Cruz “Galegão”, em seu primeiro compromisso no ano pela Superliga Bet7k.

Invicto, o Farma Conde Vôlei São José emplacou a sua maior sequência de vitórias consecutivas de sua história: nove jogos, sendo oito pela Superliga e a conquista da Supercopa. Os joseenses ocupam atualmente a vice-liderança, com 23 pontos.

A boa fase dos Gigantes do Vale é refletida nas estatísticas do torneio. O oposto Felipe Roque é o maior pontuador da competição, com 159 tentos, sendo 13 deles anotados em saques. Outro destaque é o ponteiro Douglas Souza, que têm aproveitamento de 63% em ataques-pontos, ocupando o top-3 pontuadores da Superliga, com 136 pontos.

O técnico do Farma Conde Vôlei, Carlos Schwanke, aponta que os resultados positivos são frutos da entrega dos jogadores. “Os atletas conseguiram entender bem a filosofia jogo por jogo, e isso é fundamental para a equipe querer sempre mais, se dedicando e doando ao máximo nos treinos. Vamos iniciar a segunda parte da Superliga com o mesmo foco e concentração para seguir evoluindo até os playoffs”, disse o comandante.

O adversário desta sexta, o Apan, está na 11ª colocação da Superliga com apenas cinco pontos. A equipe catarinense venceu apenas um jogo, onde superou o Suzano fora de casa por 3 sets a 2, em seu último compromisso em 2023.

“Vamos até Blumenau para jogar com muita agressividade e buscar os três pontos que são importantes, mas sabemos que com a vitória na última partida eles chegam motivados e será mais um jogo difícil nesta Superliga” analisou Carlos Schwanke.