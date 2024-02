O oposto brasileiro Abouba vive um momento especial na carreira. O canhoto, que já pintou em convocações da Seleção Brasileira, conquistou seu quinto MVP no campeonato francês masculino. Sua equipe, o Tours, venceu o Plessis- Robinson por 3 sets a 0 no último sábado (24).

Abouba marcou 16 pontos, sendo 15 de ataque e um ace. Para o jogador, a vitória é resultado de uma evolução da equipe:

“Muito feliz por ter conseguido mais uma vitória e mais um MVP. Nosso time está mais consistente, e depois de um começo ruim, conseguimos voltar a jogar bem. Mas sabemos que temos muito ainda a evoluir e seguimos na busca da liderança”, afirmou Abouba.

O jogador, que não esconde a felicidade pela boa fase, admitiu que recebeu mensagens de clubes brasileiros interessados na sua contratação sem citar nomes. "Sim, recebi mensagens de alguns clubes."

O oposto não defende um clube brasileiro desde a temporada 2018/2019, quando foi campeão da Superliga Masculina atuando pelo EMS Taubaté Funvic (SP).

A equipe de Abouba ocupa a terceira colocação da liga francesa com 15 vitórias e sete derrotas em 22 jogos. O Tours ainda joga quatro jogos antes do término da fase classificatória. O próximo compromisso é no sábado (2), contra o Montpellier.