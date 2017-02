Praia Clube vence Villa Dora no Sul-americano e avança para a semifinal do torneio

O Praia Clube entrou em quadra nesta quinta-feira (16) pelo Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei e confirmou seu favoritismo. Com a vitória por 3 sets a 0 sobre o Villa Dora, da Argentina, o time garantiu a primeira posição do grupo A.

A próxima partida do Praia Clube será contra o San Martin (PER), pela semifinal da competição, nesta sexta-feira (17), às 20h30, no Centro Olímpico. No mesmo dia, mas às 18h30, o Villa Dora encara o Rio de Janeiro, por ter avançado em segundo, e as cariocas terem terminado na liderança da chave B.

Praia Clube consegue parciais tranquilas e avança como líder da sua chave

As duas equipes começaram bem a partida, mas os erros do Villa somados aos bloqueios do Praia fizeram o time brasileiro abrir uma vantagem de 10 a 5. A equipe de Uberlândia contou com os ataques para fora das argentinas e abriu oito pontos de diferença. Apesar de se defender bem, o Villa não conseguiu vencer o set, e o Praia fechou a etapa inicial em 25 a 15.

Durante o segundo set, as meninas do Praia mantiveram o bom ritmo. Apesar da defesa bem colocada, o time brasileiro continuou errando alguns saques. O maior problema para o Villa Dora eram os ataques do Praia, o que deixou o clube brasileiro com dez pontos de diferença. O Praia teve tranquilidade no segundo set e fechou em 25 a 11.

Já no terceiro set, o Villa Dora começou a forçar o saque, chegando a ficar à frente no placar: 4 a 2. Porém, Fabiana e Walewska fizeram ótimos pontos para o Praia, abrindo uma vantagem novamente de oito pontos. No último lance, Malu explorou o bloqueio, e o Praia fechou o último set em 25 a 13.