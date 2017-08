Brasil vence Colômbia e conquista o Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino

Neste sábado (19), a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 sets a 0 e conquistou o Campeonato Sul-Americano de vôlei. Como é uma competição de pontos corridos, apenas um ponto separava as duas equipes. As parciais foram 23/25, 19/25 e 17/25. A partida ocorreu no Coliseo Evangelista Mora, na cidade de Cáli, na Colômbia.

O Brasil foi campeão sul-americano pela 12ª vez consecutiva, e pela 20ª vez no total de títulos. Foram cinco jogos, cinco vitórias e nenhum set perdido (mantendo essa invencibilidade desde 1999) nesta edição. Com a conquista do título, as brasileiras garantiram a vaga no Campeonato Mundial de 2018, que acontecerá no Japão. Com Brasil campeão e Colômbia vice, o terceiro lugar ficou com o Peru.

Time brasileiro melhora ao decorrer do jogo

As meninas do Brasil começaram a partida com irregularidade no desempenho em quadra e ficaram atrás no placar em momentos do primeiro set. Etapa mais equilibrada, a parcial que abriu o duelo teve um placar bastante ajustado: 25 a 23 para o Brasil.

No segundo set, as brasileiras abriram 5 a 0 contra as donas da casa. No desenrolar deste, o Brasil manteve boa vantagem e esteve em todos os momentos com o placar a seu favor. A Colômbia não soube reagir e o esperado aconteceu: 25 a 19.

O terceiro set começou mais equilibrado, mas o Brasil manteve o controle da partida. Tandara, quando marcou o 15º ponto brasileiro, abriu a contagem para quatro pontos seguidos da equipe, o que fez com que o set terminasse de forma mais tranquila. A Colômbia ainda conseguiu salvar dois match points, mas não foi suficiente. O set decisivo do jogo teve a maior vantagem no placar final: 25 a 17.

Prêmios para a Seleção Brasileira

A oposta Tandara foi a MVP do Campeonato Sul-Americano de 2017. A central Carol e a ponteira Natália, ambas do Brasil, ficaram com o prêmio de segunda colocação em suas posições, estando presentes na seleção do campeonato.

Seleção do Sul-Americano 2017

Maria Alejandra (COL - levantadora)

Dayana Segoyla (COL - oposta)

Angela Leyva (PER - ponteira)

Natália (BRA - ponteira)

Julieta Lazcano (ARG - central)

Carol (BRA - central)

​Camila Gómez (COL - líbero)

Foto: Reprodução

Campanha do Brasil

15.08 (terça-feira) – Brasil 3x0 Argentina (25/21, 25/15 e 25/19)

16.08 (quarta-feira) – Brasil 3x0 Venezuela (25/15, 25/6 e 25/12)

17.08 (quinta-feira) – Brasil 3x0 Chile ( 25/5, 25/10 e 25/7)

18.08 (sexta-feira) – Brasil 3x0 Peru (25/16, 25/17 e 25/18)

19.09 (sábado) – Colômbia 0x3 Brasil (23/25, 19/25 e 17/25)