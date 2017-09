Com grande atuação de Tandara, Brasil bate Rússia em estreia na Copa dos Campeões

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Copa dos Campeões, realizada no Tokyo Metropolitan Gymnasium, em Tóquio, no Japão.

Na madrugada desta terça-feira (5), o Brasil estreou na Copa dos Campeões de Vôlei Feminino, que está sendo disputada no Japão. Jogando contra a Rússia, as meninas brasileiras não decepcionaram e venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 23/25, 25/23 e 25/12.

Com isso, as brasileiras começam com o pé direito na busca do tricampeonato do torneio, visando manter sua hegemonia na competição como maior campeão. O grande destaque do confronto foi Tandara que anotou 28 pontos ao longo da partida. Bia e Gabi também tiveram grande atuação, com 14 pontos cada.

O próximo compromisso da Seleção de Zé Roberto será as 00h40 desta quarta-feira (6), ante à China.

Resumo da partida

Em quadra o Brasil demonstrou muita firmeza no saque e consistência no ataque, dando poucas chances às russas na primeira parcial. Jogando um vôlei de alto nível, as comandadas de Zé Roberto não tiveram problemas para fechar o primeiro set em 25/17.

No segundo set, o selecionado nacional também seguiu muito bem, porém, ao contrário da parcial anterior, o que se viu foi uma equipe adversária determinada a não deixar o Brasil desgarrar no marcador. Com as equipes próximas, fez a diferença a maior frieza e tranquilidade do time russo: 25/23 e jogo empatado em 1 a 1.

O terceiro set se desenvolveu com o mesmo equilíbrio do segundo. Na metade da parcial, porém, a equipe do leste europeu passou a dominar as ações e desgarrou no placar, abrindo 23 a 19 e se aproximando de fazer 2 a 1. Porém, numa grande reação, a equipe brasileira anotou cinco pontos consecutivos e conseguiu virar o placar em 25/23, passando a liderar o jogo.

Na derradeira parcial, o Brasil esteve sempre na dianteira do placar e rapidamente abriu vantagem confortável. Sem sustos, a equipe de Zé Roberto precisou praticamente só administrar a vitória, se aproveitando da falta de sequência do time russo, fechando o set em 25/12 e 3 sets a 1.