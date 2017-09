Ponteira Gabi vai passar por cirurgia e desfalcará Sesc-RJ por tempo indeterminado

(Foto: Washington Alves/Inovafoto/CBV)

Má notícia para os fãs de vôlei do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (20), os principais veículos de imprensa confirmaram que a ponteira Gabi, um dos pilares da equipe do Sesc-RJ, precisará passar por procedimento cirúrgico.

Lidando com uma tendinite crônica no joelho direito desde a temporada 2016/17, a ponteira vinha tratando a lesão com fisioterapia e medicamentos. Apesar de ter, inicialmente, apresentado melhora, Gabi voltou a sentir desconforto na região durante os treinamentos. O médico da equipe, Ney Pecegueiro, comentou a situação da atleta.

"Como todas as possibilidades não cirúrgicas foram tentadas, decidiu-se então pela operação, pois entendemos que, no momento, seja esse o melhor caminho. A atleta realizará os exames pré-operatórios essa semana para definirmos a data da cirurgia", afirmou.

Ainda sem data para a cirurgia, não se sabe ao certo quanto tempo será necessário para a recuperação total de Gabi. Especula-se que a ponteira fique ausente das quadras por até três meses, tempo que tiraria a atleta das disputas do Campeonato Carioca, Supercopa e parte da Superliga. O campeonato nacional, competição mais importante do calendário, começa no dia 17 de outubro.

Treinador do Sesc-RJ, Bernardinho lamentou muito a baixa de última hora. Nas palavras do comandante, a ponteira é um dos pilares da equipe carioca.

"É uma perda enorme. A Gabi é uma das principais jogadoras e um dos pilares do time. Teremos, além do Campeonato Carioca, a Supercopa e um turno importante da Superliga sem uma jogadora que é referência. Mas nós, como sempre fizemos, vamos respeitar e seguir as orientações do departamento médico e pensar no bem da atleta, para que se recupere e esteja conosco na reta final da Superliga ou quando os médicos liberarem", lamentou o treinador.