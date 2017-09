Reforço de peso: via empréstimo, Thaísa atuará no vôlei brasileiro durante temporada 2017/18

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Tem reforço de peso chegando no vôlei feminino brasileiro. A central bicampeã olímpica Thaisa, conseguiu liberação junto ao seu clube, o turco Eczacibasi Vitra, para atuar por empréstimo em um clube brasileiro durante a temporada 2017/18. Para que isto fosse possível, Thaisa renovou o seu contrato com o clube europeu até 2019.

Sofrendo com lesões desde o início deste ano, a atleta agravou sua condição física ao entrar em quadra no sacrifício, a pedido da comissão técnica do próprio clube turco. Em abril, Thaisa sofreu nova lesão, desta vez em seu tornozelo direito. Precisando cuidar da saúde, a atleta veio ao Brasil e finalmente passou por procedimento cirúrgico, após diagnóstico de lesão na cartilagem e no menisco.

Já em fase de recuperação, a central faz sessões de fisioterapia e trabalhos de academia. De acordo com a própria jogadora, permanecer no Brasil era essencial para continuar o seu processo de reabilitação, com os profissionais que vêm acompanhando de perto a sua situação.

"Estou muito feliz por ter renovado por mais um ano com o meu clube na Turquia, por continuar a fazer meu tratamento com pessoas que confio e em permanecer ao lado da minha família, especialmente porque essa é uma fase muito difícil", afirmou.

A expectativa é que Thaisa retorne às quadras em janeiro de 2018, já com a Superliga Feminina em andamento. Neste momento, a meio-de-rede analisa algumas propostas de clubes nacionais, mas ainda não há qualquer pista de qual será o seu destino. Revelada pelo Tijuca Tênis Clube, a carioca teve boa passagem pelo Rio de Janeiro, atual Sesc-RJ. Todavia, foi no Vôlei Nestlé/Osasco onde a atleta brilhou mais, atuando por oito temporadas.