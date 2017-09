Em duelo brasileiro na Argentina, Sada Cruzeiro bate Sesc RJ por Copa Ciudad de Bolívar

A Superliga Masculina de vôlei começa em outubro, e duas equipes brasileiras estão disputando torneios preparatórios na Argentina. São elas o Sada Cruzeiro e o Sesc RJ, que se uniram aos donos da casa Personal Bolívar e Ciudad Voley na Copa Ciudad de Bolívar. Neste sábado (23), mineiros e cariocas se enfrentaram pela competição, e o time celeste venceu por 3 a 0 no Complexo Republica Venezuela.

Com parciais de 25/14, 25/23 e 25/22, o Cruzeiro começou bem o torneio no país vizinho e já olha para seu próximo compromisso. Neste domingo (24), os mineiros enfrentam o Ciudad Voley, às 18h30. Já os cariocas jogam com o Personal Bolívar às 21h. As partidas podem ser acompanhadas ao vivo através deste link.

No duelo brasileiro, o maior pontuador, com 14 acertos, foi o central Simon, que defende o time celeste. O cubano analisou o começo de temporada da equipe mineira, que também está disputando o estadual. “Estamos treinando bem e, se treinamos bastante, isso deve sair no jogo. Pouco a pouco, conseguimos evoluir e nos conhecer cada dia melhor. Só precisamos de tempo para que isso aconteça", afirmou.

"Ainda temos que melhorar algumas coisas, como o contra-ataque, mas penso que hoje foi um bom dia para o nosso time. Estamos em um país diferente, ambiente diferente, assim como vai acontecer lá na Polônia. E, mesmo assim, nos saímos muito bem. Atacamos, sacamos e bloqueamos muito bem, é importante manter assim para crescermos ainda mais”, completou.

A Copa Ciudad de Bolívar acontece até segunda-feira (25). No torneio, cada equipe joga uma vez contra a outra, cujo vencedor será o que somar mais pontos. Na terça, os quatro clubes vão viajar para Buenos Aires, onde disputam um segundo torneio, a Ciudad de Morón.

Tabela da Copa Ciudad de Bolívar

Sábado (23.09)

18h30 – Sada Cruzeiro 3 x 0 Sesc RJ Vôlei

21h30 – Personal Bolívar x Ciudad Voley

Domingo (24.09)

18h30 – Sada Cruzeiro x Ciudad Voley

21h – Personal Bolívar x Sesc RJ Vôlei

Segunda-feira (25.09)

18h30 – Sesc RJ Vôlei x Ciudad Voley

21h – Personal Bolívar x Sada Cruzeiro