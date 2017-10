Taubaté vence Corinthians e fica perto do tetra no Paulista de Vôlei

O Taubaté deu um grande passo para conquistar o tetracampeonato do Paulista Masculino de Vôlei. Na noite desta quarta-feira (4), a equipe do Vale do Paraíba derrotou o Corinthians-Guarulhos por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/19, 23/25 e 25/16, no Ginásio Abaeté.

Para confirmar o quarto título seguido, o Taubaté precisa de uma simples vitória no jogo de volta. O Corinthians, por sua vez, além de vencer no tempo regulamentar, precisa vencer o jogo no Golden set para então sagra-se vencedor. A segunda partida será realizada no próximo sábado (7), às 21h, no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos.

Resumo da partida

Como já era esperado, Taubaté e Corinthians protagonizaram um confronto bastante equilibrado. Empurrado pela torcida, o time da casa começou melhor, apostando no saque forçado. Mas, depois de ter dominado grande parte do primeiro período, o time do Vale do Paraíba viu o Timão passar à frente e abrir dois pontos de vantagem (18/16). No entanto, após pedido de tempo do técnico Daniel Castellani, a equipe taubateana retomou o controle da partida e fechou em 25 a 21.

O segundo set teve um início muito igual para ambos os times. Mas logo o Taubaté, comandado por Lucarelli e Wallace, cresceu na partida e abriu uma boa vantagem que foi controlada até o fim. Nervoso, o time Alvinegro passou a cometer erros que foram aproveitados pelo time da casa. O Timão até esboçou uma reação no fim, mas acabou superado mais uma vez: 25 a 19.

(Foto: Reprodução /Twitter - SCCP)

Disposto a reduzir a diferença no marcador, o Corinthians iniciou o terceiro período mais atento e agressivo no ataque. O Taubaté demorou a entrar no ritmo do time visitante e quando se deu conta o placar apontava 7 a 1. No entanto, o atual tricampeão paulista cortou a vantagem corinthiana e empatou o jogo (19/19). Mas, a partir de um erro de Wallace, o time guarulhense se reencontrou na partida e fechou o set em 25 a 23.

Avassalador do início ao fim, o Taubaté precisou de apenas 23 minutos para conquistar a quarta parcial. Os anfitriões imprimiram um ritmo veloz, que não foi acompanhado pelo time de Guarulhos: 25 a 16.

"Foi um jogo complicado, como já era esperado. O Corinthians chegou na final por méritos. É um time difícil de ser batido. Particularmente sofri muito com a defesa deles, o elenco deles tem atletas experientes e que dificultam muitos para nós, atacantes”, comentou o ponteiro Lucarelli, após a partida.