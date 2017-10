Na abertura da Superliga Masculina, 'caçula' Sesc-RJ dá show e vence Taubaté

Na tarde deste sábado (14), duas equipes apontadas como potenciais favoritas abriram oficialmente a Superliga Masculina de Vôlei 2017/18. Sesc-RJ e EMS Funvic Taubaté se enfrentaram, e protagonizaram um grande jogo.

Jogando no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, a equipe carioca, recém-promovida à elite do voleibol brasileiro, foi empurrada por sua torcida, se impôs e venceu com propriedade os atuais vice-campeões da competição: 3 sets a 1, parciais de 25/22, 25/19, 23/25 e 25/19.

Pelo lado carioca, o maior destaque da partida foi o oposto PV, ganhador do Troféu Vila Vôlei. Os ponteiros Maurício Borges e João Rafael também tiveram grande atuação.

Na segunda rodada, o Sesc-RJ viaja para Minas Gerais, onde enfrenta a grande potência do voleibol brasileiro: o Sada Cruzeiro. Este jogo será no dia 21 de outubro, às 19h. O EMS Funvic Taubaté, por sua vez, entra em quadra neste mesmo dia, às 18h30, contra o Maringá Vôlei.

Resumo da partida

Com nove selecionáveis no jogo, Sesc-RJ e Taubaté entraram em quadra prometendo um grande confronto. Com uma tática clara de forçar o saque para quebrar a recepção adversária, os donos da casa conseguiram fazer a diferença durante as duas primeiras parciais. Em uma jornada inspirada de seu oposto, Paulo Victor, o Sesc-RJ rapidamente abriu 2 sets a 0, com parciais de 25/22 e 25/19. Com suas principais referências muito abaixo, a equipe do Taubaté foi presa fácil diante do ímpeto carioca.

(Foto: Juliana Cristina /VAVEL Brasil)

Não se dando por vencida tão rapidamente, a equipe paulista mostrou bom poder de reação na terceira parcial. Wallace e Lucarelli passaram a chamar mais a responsabilidade, começando a virar bolas importantes para a equipe paulista. Errático, o Sesc-RJ se viu atrás do marcador durante toda a parcial. Na reta final, forçando bastante o saque, os comandados de Giovane Gávio conseguiram cortar uma desvantagem de 23/20, obrigando o treinador adversário a pedir tempo. Todavia, o Taubaté manteve-se firme e fechou em 25/23.

(Foto: Juliana Cristina /VAVEL Brasil)

Apesar da derrota no terceiro set, o Sesc-RJ não se abalou e voltou bastante concentrado para a quarta parcial. Durante os primeiros pontos, o equilíbrio foi a máxima, com as duas equipes trocando pontos até o 8/7. Empurrados pela torcida que lotou o ginásio, os cariocas abriram excelente vantagem no meio do set, muito em função dos inúmeros erros cometidos pelo Taubaté. Lucarelli e Wallace, destaques da terceira parcial, voltaram a oscilar, facilitando a missão da equipe da casa. Na reta final, o Sesc-RJ só precisou administrar a grande vantagem para fechar em 25/19.