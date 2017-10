Comandado por Monique, Sesc-RJ estreia na Superliga com vitória fácil sobre Sesi-SP

Na noite desta terça-feira (17), o atual pentacampeão, Sesc-RJ, estreou na Superliga Feminina 2017/18. O adversário foi o reformulado e rejuvenescido Sesi-SP, que contou com o apoio de sua torcida no Ginásio Sesi Santo André.

Com uma atuação tranquila, as cariocas se impuseram desde o início da partida e venceram por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/9 e 25/21. O principal destaque da partida foi oposta Monique, com 18 pontos anotados. Drussyla e Roberta também se destacaram pela equipe de Bernardinho.

Na próxima rodada, as comandadas de Bernardinho recebem, no Tijuca Tênis Clube, o Hinode Barueri. Esta partida será realizada na próxima sexta-feira (20), as 21h30. O Sesi-SP, por sua vez, vai ao Ginásio Sesi Taguatinga no sábado (21), enfrentar o BRB Brasília/Vôlei, às 18h.

Resumo da partida

(Foto: Divulgação/Sesi SP Vôlei)

O início da partida foi bastante equilibrado, com as duas equipes errando muitos saques e trocando pontos. A linha de passe carioca mostrou-se bastante instável inicialmente, dificultando o trabalho da levantadora Roberta. Quando o placar apontava 7/7, a equipe carioca conseguiu uma boa sequência de saques, abrindo, pela primeira vez, vantagem de três pontos: 10/7. Oscilando muito, o Sesc-RJ permitiu a reação do Sesi, que empatou em 10/10.

Na metade da parcial, um dos principais fundamentos da equipe carioca começou a aparecer: o bloqueio. Com dois pontos consecutivos no fundamento e outros dois belíssimos contra-ataques, o Sesc-RJ abriu 16/12, obrigando o treinador Lino a parar o jogo. O tempo pouco alterou o panorama da partida, e a equipe visitante seguiu abrindo vantagem, fechando rapidamente o set em 25/16.

Embalado pela vitória tranquila na primeira parcial, o Sesc-RJ voltou muito ligado para o segundo set. Imprimindo ritmo alto através de bons saques e alto aproveitamento de contra-ataques, principalmente pelas mãos de uma inspirada Monique, a equipe carioca abriu larga vantagem: 7/1. Rodolfo Lino pediu tempo, tentando orientar e tranquilizar suas jogadoras.

Experiente e superior tecnicamente, as visitantes não deram brechas para qualquer crescimento da equipe adversária. Roberta, com passe na mão, mostrou ótima qualidade na distribuição de jogo, chamando todas as suas companheiras para pontuar. Com 16/7 contra, o treinador do Sesi parou a partida novamente, mas nada freou o ímpeto carioca: 25/9.

Com o orgulho ferido após o 'passeio' no segundo set, o Sesi-SP começou o terceiro com ânimo diferente. Mais solta em quadra e sacando melhor, as paulistas começaram a dificultar, liderando a parcial durante os primeiros pontos: 8/6. Apesar da desvantagem, a equipe carioca reagiu e, já na metade da parcial, liderava por 17/12. Com boa vantagem, Bernardinho promoveu alterações, dando ritmo de jogo pra algumas reservas: Linda e Kasiely. Mesmo com a equipe mista, o Sesc-RJ não teve dificuldades para fechar em 25/21, 3 a 0.