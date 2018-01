Jogo Praia Clube x Minas AO VIVO online pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Praia Clube x Camponesa/Minas ao vivo pela semifinal da Copa Brasil Feminina. O jogo acontece nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

O último duelo entre as equipes ocorreu em novembro de 2017, pelo turno da Superliga 2017/18. Fora de casa, a equipe de Uberlândia superou o rival por 3 sets 0, com parciais de 21/25, 22/25 e 23/25.

Confira os resultados da primeira fase (Quartas de final)



14.12 – Camponesa/Minas 3 x 1 Fluminense, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). Parciais: 25/15, 23/25, 27/25 e 25/20.



15.12 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Parciais: 25/16, 25/16 e 25/14.



15.12 – Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Parciais: 23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12.



15.12 – Vôlei Nestlé /Osasco 3 x 0 Hinode Barueri, no José Liberatti, em Osasco (SP). Parciais: 25/15, 25/20 e 25/15.

Na edição de 2018, reuniu as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times foram elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

O time que avançar de fase enfrentará o vencedor do confronto entre Rio de Janeiro e Osasco, que acontecerá também nesta quinta, só que um pouco depois do clássico mineiro, às 21h30. A final será disputada nessa sexta-feira (19).

A Copa Brasil teve início em 2007, disputada em caráter amistoso por quatro equipes. O torneio foi reformulado em 2014 e entrou para o calendário oficial das competições nacionais. O Rio de Janeiro é o maior vencedor do naipe feminino, com três conquistas (2007, 2016 e 2017), seguido do Osasco, com dois triunfos em finais (2008 e 2014).

Minas e Praia Clube chegaram às finais das duas últimas edições da Copa Brasil, mas ambas perderam para o Rio de Janeiro. Em 2016, a equipe carioca derrotou o Praia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/18. Já no último ano, o time treinado por Bernardinho superou o Minas, também por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/20.

Fala, Rosamaria! “Sabemos da qualidade do time delas, e cada jogo tem uma história diferente. Acredito que o nosso saque pode ser uma arma importante, porque podemos diminuir a qualidade de ataque delas. É um time excelente e, ainda, está invicto na Superliga. Sabemos o quanto será difícil e, por ser um jogo decisivo, não podemos vacilar em nenhum momento”, destacou a ponteira.

Fala, Fabiana! "Essa semifinal será um jogo disputado e difícil. Vamos enfrentar uma equipe forte, muito bem montada e entrosada. É um clássico regional, uma partida decisiva, com muitos componentes e que vale uma vaga na final. Temos que estar com os fundamentos bem acertados, além de muita concentração e paciência para fazer o nosso jogo”, disse a central.

Desde essa derrota na final do estadual, o Praia Clube não sabe o que é perder. Na Superliga Feminina são 14 vitórias em 14 jogos. O triunfo sobre o São Caetano nas quartas de final da Copa Brasil poder ser somado a invencibilidade do clube de Uberlândia.

Revanche? Na última temporada, o estadual feminino voltou ao cenário regional após não ter acontecido em 2016. Com apenas três times na disputa (Praia Clube, Camponesa/Minas e Vôlei Itabirito), a equipe minastenista superou o principal rival e conquistou a taça, o que não acontecia desde 2003.

Um clássico mineiro abrirá a fase final da Copa Brasil feminina de vôlei. Nesta quinta-feira (18), Praia Clube e Camponesa/Minas duelam por uma vaga na final do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A partida acontecerá no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC), às 19h (de Brasília).