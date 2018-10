James Rodríguez: "Estar en el Real Madrid era mi sueño siempre"

Procedente del Mónaco, James Rodríguez llegaría al Real Madrid el 22 de julio del 2014. Su llegada causo gran alegría no solo a los colombianos, si no que la prensa del mundo catalogaban la llegada del volante colombiano como uno de los mejores refuerzos del equipo español y así lo fue, tanto así que meses después uno de los diarios más importantes de España título "James vale su peso en oro" destacando al '10' como una pieza de lujo en club ´merengue'.

Técnicos como Ancelotti y Rafa Benítez, depositaron confianza en James, pero tras la llegada de Zidane la no titularidad del colombiano fue el eje de críticas y grandes rumores. Rumores que empezaron afectar a Rodríguez en el equipo, generando un ambiente incomodo en el equipo español.

Tras su salida del Real Madrid, se generaron chisme de que había sido por decisión técnica ya que el técnico y el jugador no se llevaban bien y tenían diferencias. Pero este rumor quedo aclarado, luego de que el colombiano confesará detalles de su salida para el programa deportivo El Chiringuito.

"Zidane todavía sigue siendo mi ídolo. Él fue un jugador top, con mucha calidad y yo admiro a los que juegan bien el fútbol. Él fue uno de ellos y no sé si hubo feeling o no, cada entrenador tiene sus propios gustos y yo respetaba eso", expresó el ex 10 del conjunto 'merengue'.

Pese a que su salida si fue en gran parte por decisión técnica, Rodríguez mostró respeto y admiración por su ex técnico, sin embargo aclaró que su salida le dolió mucho ya que estar en el Real Madrid siempre fue su sueño. "Fue triste mi salida, fue dura. Era mi sueño siempre, pero el fútbol es así, en un año estás en un lugar que tú quieres y en otro no. Los números están ahí, pero cada entrenador tiene sus propios gustos y jugadores, así que es totalmente respetable" aseguró el volante.

El '10', actualmente goza de un gran momento en el Bayern Múnich, y el trato con la prensa alemana hasta el momento ha sido buena, caso contrario a lo que ocurría con la prensa española.

"Yo pienso que se decían cosas que no eran claras. No puedo aceptar que dijeran que yo me entrenaba mal, siempre me entreno el doble porque siempre quiero estar bien. Tengo la conciencia tranquila y que cada que tenía la oportunidad de jugar, lo intentaba al máximo. Los que decían eso, era para hacerle daño al Real y no era justo conmigo", confesó el jugador nacional.

Tras las declaraciones de James, Zinedine Zidane aseguró en rueda de prensa que "No he tenido problemas con él no los voy a tener".