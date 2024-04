En un resultado que pudo ser más largo, el equipo de juveniles de Independiente Santa Fe logró vencer a su similar (1-0), pero lo más destacado fue la presencia del canterano Juan Camilo Aristizábal quien acompañó al profesor Peirano luego de ser titular y una de las figuras de la noche.

El joven Aristizábal contó en rueda de prensa las indicaciones previas en su debut, "el cuerpo técnico me pidió que me divirtiera que fuera sereno, tranquilo y que hiciera lo que sabía hacer y que no inventara y que con lo que sabía hacer podía aportar mucho más al grupo y así se pudo en el partido".

Debut con clasificación

El volante mostró su emoción por volver a disputar con los colores albirrojos, "feliz de tener otra vez la oportunidad de iniciar, con toda la responsabilidad que se merecía, porque era una fase que teníamos que pasar sí o sí, no solo era una responsabilidad mía y de los jugadores, era del grupo completo". Igualmente, reconoció el empuje que tuvo el equipo en el desarrollo del juego, "en momentos creo que en el segundo tiempo le dimos una tranquilidad y un orden a lo que era el verdadero juego, pudimos definir más la llave, pero así terminó así y estamos felices", agregó.

Aunque en el desarrollo del juego, de los hombres de experiencia solo ingresó Daniel Torres. Juan Camilo habló de los consejos que le dieron los jugadores de experiencia, lo cual le permitió orientar a sus compañeros para la clasificación, "afrontar con la mayor seriedad, la responsabilidad de saber el escudo que tenemos en el pecho y los colores que representamos, era obligación para nosotros clasificar y se demostró en cada esfuerzo de cada compañero en la cancha", además contó cómo fue la preparación previa. "En lo personal me venía preparando de la mejor manera, para nadie es un secreto que terminar los 90 minutos es bastante complejo en algunos minutos se notó la fatiga", comentó Juan Camilo.

Pese a la juventud, expresó que sintió respaldo: "mis compañeros por dentro me dieron el apoyo para no tirar la toalla y poder culminar esta gran oportunidad y terminar de la mejor manera".

Finalmente, el equipo cardenal espera rival que será definido mediante sorteo para la siguiente fase de la Copa BetPlay.