¿Qué pasó con los jugadores de la selección Colombia Sub 20 en el Suramericano de 2005?

Entre Enero y Febrero de 2005 llegó el bálsamo necesario a la incertidumbre futbolera que en Colombia por esos días era máxima, la selección de mayores no alcanzaba un óptimo nivel y a falta de 8 fechas de eliminatoria mundialista estaba más adentro que afuera del mundial que se celebró en Alemania en 2006, por poco más de un mes el equipo dirigido por el DT Eduardo Lara Lozano hizo olvidar de esto a los colombianos y generó un fenómeno positivo que influyó demasiado en el estado anímico de los integrantes de esta selección juvenil para lograr finalmente el título.

Y es que llegaban con la presión de mantener la estela de la selección que dos años antes había quedado tercera del mundo en Emiratos Árabes, y a decir verdad, cumplieron con creces, durante el torneo este equipo disputó 9 partidos, de los cuales ganó 7 y empató 2 (ambos contra Argentina). Tras el torneo los jugadores de este equipo estaban en boca de todo mundo y no era para menos, para algunos de ellos esto fue positivo y dieron grandes pasos en sus carreras llegando a ser verdaderas estrellas, mientras que algunos otros no llegaron a tener éxito como se auguraba.

Al igual que con la selección de 2003 recordaremos uno por uno a todos los jugadores que disputaron el sudamericano repasando su actuación en el mismo y que transcurrió después con sus carreras.

Arqueros

Libis Arenas: Fue el gran cerrojo de Colombia durante el sudamericano, jugó los 810 minutos que tuvo la selección en cancha y fue uno de los mejores arqueros del torneo, sin embargo pese a su titularidad siempre hubo alguna sombra sobre su comportamiento fuera de la cancha. Libis jugó con Envigado hasta 2006, año en que fue fichado por la Lazio de Italia y donde no logró jugar, al año siguiente firmó con Central Español de Uruguay y poco después por el Sportivo Luqueño de Paraguay.

En 2008 hizo parte de una gran campaña del Deportivo Pereira que salvó el descenso aquel año y Libis firmó por Peñarol de Uruguay y también pasó por Patriotas y América de Cali antes de llegar a Santa Fe donde fue tercer portero el año pasado, tras finalizar su vínculo con el actual campeón Libis (de 27 años y que nunca jugó para la selección mayor) se encuentra sin equipo.

Carlos Abella: Este portero huilense fue suplente de Libis Arenas todo el torneo y no logró tener minutos en cancha. Abella debutó con Huila en 2004 y tuvo pasos por Atletico Nacional, Envigado y Bucaramanga antes de volver a Huila en 2008 para permanecer ahí desde entonces alternando titular y suplencia salvo un paso por el Chicó en 2012. Abella que está a punto de cumplir 29 años nunca ha sido convocado a la selección de mayores.

Defensas

Carlos Valdés: Este defensor central que debutó en el Real Cartagena hizo parte del equipo titular de la selección llegando a disputar 630 minutos en 7 partidos, todos como inicialista. Tras ser subcampeón con el equipo de Cartagena pasó al América de Cali donde fue capitán y campeón en 2008. Luego pasó a Santa Fe donde jugó hasta 2012 que fue comprado por el Philadelphia Union de la MLS, allí se convirtió en figura y uno de los mejores defensas de la liga, en 2013 regresó a Santa Fe y el año anterior jugó con San Lorenzo siendo gran figura en Copa Libertadores pero saliendo del equipo justo antes de la final por alegar inconvenientes con su salario, tras la polémica volvió a Philadelphia donde de a poco retoma su nivel.

Valdés, de 29 años, jugó algunos amistosos con la selección mayor durante el proceso de Hernán Darío Gómez y se consolidó con José Pékerman disputando la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 y siendo convocado al mundial donde disputó el tercer partido de la fase de grupos, tras la cita orbital no ha vuelto a ser convocado a la selección.

Cristian Zapata: El caucano, que tiene 28 años en la actualidad fue la gran muralla defensiva de la selección durante el suramericano disputando los 810 minutos del equipo durante el torneo y siendo elegido en el XI ideal. Tras el suramericano y el mundial juvenil dejó el Deportivo Cali (equipo donde debutó) cuando fue fichado por el Udinesse de Italia donde jugó a un altísimo nivel hasta 2011 siendo elegido incluso capitán del equipo, fue fichado por el Villarreal de España, pero allí solo estuvo un año y no logró alcanzar su nivel, volvió a Italia a jugar con el AC Milán donde milita actualmente y ha alternado titularidad y suplencia.

Con la selección mayor, Zapata disputó la eliminatoria rumbo a Sudáfrica donde fue titular en varias ocasiones, tras esto fue suplente en la Copa América 2011 y en casi toda la eliminatoria rumbo a Brasil, sin embargo la suerte le cambió durante el Mundial donde fue titular y jugó a gran nivel, tras la cita orbital y el retiro de Mario Yepes, se perfila como el líder de la defensa tricolor durante los próximos años.

Luis Gabriel Castro: Este lateral izquierdo entró a la convocatoria del torneo a último momento tras la lesión de Pedro Tavima, debido a esto fue suplente durante todo el torneo y solo jugó 3 minutos en el último partido contra Venezuela. Castro debutó con el Medellín y allí jugó hasta 2008 sin tener mucha continuidad. De ahí pasó al futbol hondureño donde aún milita e incluso se nacionalizó pasando por el Real Juventud, Club Vida, Marathon y Motagua donde juega actualmente. Tras el sudamericano Castro nunca volvió a ser llamado a una selección Colombia.

Camilo Zúñiga: El lateral derecho fue una de las revelaciones del torneo siendo figura de la selección jugando los 9 partidos y estando 763 minutos en la cancha. Zúñiga debutó profesionalmente en Atlético Nacional donde jugó hasta 2008 siendo campeón 3 veces en condición de titular y figura. En 2008 dio el salto a Europa fichando por el Siena de Italia, allí estuvo un año y fue transferido al Napoli donde ya completa su sexta temporada, siendo titular casi siempre y levantando la Copa de Italia en 2 ocasiones.

Zúñiga recientemente cumplió 29 años y con la selección mayor ha sido titular en 2 eliminatorias y 2 Copas América lo que lo convierte en uno de los jugadores de esta generación que más partidos ha jugado con el equipo mayor, también fue titular en el mundial Brasil 2014 y tras algunos problemas físicos ahora pelea el puesto para el próximo proceso con el joven Santiago Arias.

Harrison Morales: Conocido como “mojarra” este defensor central inició el suramericano como suplente y terminó siendo titular jugando 5 partidos completos y acumulando 450 minutos en cancha. Morales ha sido uno de los jugadores predilectos del polémico Hernando Ángel y ha alternado toda su carrera entre primera y segunda división con Quindío, Centauros y ahora Llaneros, equipos de los que es propietario Ángel, el central de 28 años nunca llegó a la selección de mayores.

Mauricio Casierra: Nacido en Tumaco, este lateral izquierdo fue otro de los jugadores que estuvo en cancha los 810 minutos que jugó la selección Colombia rumbo a este campeonato. Casierra debutó en 2002 con el Once Caldas e hizo parte del plantel que fue campeón de Copa libertadores en 2004. En 2006 pasó a Estudiantes de la Plata de Argentina donde fue campeón de liga, en 2007 volvió a Once Caldas y luego pasó por Millonarios, Cali y de nuevo Once Caldas en Colombia y Belgrano en Argentina.

En la actualidad hace parte del Club Atlético Sarmiento de Junín con el que disputará la primera división de Argentina este año tras ascender en 2014. Casierra de 28 años con la selección mayor disputó algunos partidos amistosos y un par de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica, desde entonces no es convocado.

Volantes

Juan Carlos Toja: Este volante bogotano que está próximo a cumplir 30 años deslumbró a propios y extraños durante el suramericano jugando como volante mixto, siendo el socio ideal de todos en la cancha disputando ocho partidos durante el torneo acumulando 664 minutos de juego y convirtiendo dos goles.

Toja debutó como profesional con Independiente Santa Fe donde tuvo un positivo por doping en 2004, debido a sus actuaciones con la selección fue fichado por River Plate en 2006 en donde no pudo consolidarse en el primer equipo y al año siguiente fue a jugar al FC Dallas de la MLS donde fue figura, dio el salto a Europa en 2008 fichando por el Steaua Bucarest de Rumania equipo con el que jugó UEFA Champions League y en 2010 pasó al Aris Salonica de Grecia donde estuvo hasta 2012 que decidió volver a Estados Unidos pero para jugar con el New England Revolution.

Debido a múltiples lesiones en la espalda Toja rompió su vínculo con el England a mediados de 2013 y desde entonces está sin club, hace unos meses expuso su caso en un reconocido programa de chismes y se rumora que sería contratado por el Atlético Huila para este 2015. Toja con la selección mayor disputó un partido contra Brasil rumbo a Sudáfrica 2010 siendo este su único partido oficial hasta hoy.

Sebastián Hernández: Pese a ser uno de los futbolistas más técnicos del plantel, este volante creativo nacido en Medellín que llevó la camiseta '10' sólo acumuló 62 minutos en cancha durante 3 partidos y vió una vez la tarjeta roja. Hernández debutó con Quindío en 2004 y en 2005 llegó a Millonarios donde nunca logró adaptarse, después de eso ha pasado por el Emelec de Ecuador, el Deportivo Táchira de Venezuela y en Colombia por el Deportivo Cali, Once Caldas y Atlético Huila, sin embargo su mejor fútbol siempre lo ha mostrado con el Quindíodonde ha tenido varios ciclos.

A principios de 2013 tras haber mostrado buen nivel de juego y haber sido subcampeón con el Medellín decidió irse al Ludogorets de Bulgaria donde aún permanece aunque no tiene ficha de juego ya que el equipo tiene el cupo de extranjeros copado y él no cuenta con la confianza del actual entrenador. Hernández nunca jugó con la selección de mayores.

Harrison Otálvaro: Este volante caleño de 28 años fue el creativo titular de la selección durante el suramericano, llegando a disputar 8 partidos (5 como titular) y acumulando 449 minutos en la cancha. Tras debutar con el América de Cali y su buen papel en esta selección el creativo fue fichado por el Dinamo de Kiev de Ucrania donde solo jugó un año y no logró adaptarse, volvió al América, fue campeón y de ahí pasó por el Cúcuta, el León de Huánuco de Perú y el Huracán de Argentina. En 2012 volvió a Colombia con Millonarios y fue campeón, en la actualidad está en Atlético Nacional de Medellín. Otalvaro nunca llegó a jugar con la selección de mayores.

Fredy Guarín: El volante boyacense de actualmente 28 años llegó con demasiadas expectativas a este torneo tras haber estado en los mundiales sub 17 y sub 20 de 2003, sin embargo en este torneo no llegó a mostrar buen nivel y tras disputar los 90 minutos de los primeros 3 partidos terminó en la banca de suplentes, en total Guarín acumuló 364 en 7 partidos sin convertir goles. Este volante mixto ha pasado por Huila y Envigado en Colombia, Boca Juniors de Argentina y en Europa ha jugado para el Saint Ettiene de Francia, Porto de Portugal e Inter de Italia que es su actual club. Con la selección mayor ha estado en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, la Copa América 2011 y el mundial de Brasil 2014.

Abel Aguilar: Tras disputar el mundial sub 20 en 2003 y la Copa América 2004 con la selección de mayores Aguilar fue elegido capitán de este equipo y no desentonó, jugando 707 minutos en 8 partidos (se perdió el ultimo por acumulación de amarillas), convirtiendo 2 goles y siendo un líder sobre la cancha en todo momento de este torneo. Inclusive tras el suramericano y el mundial sub 20 meses después, aún en 2005 fue llamado a jugar la Copa Oro con la selección mayor mostrando un proceso más que increíble en su tránsito por las selecciones Colombia. Debutó en el Cali, pasó por Udinesse y Ascoli de Italia, y Xerez, Hércules, Zaragoza y Deportivo la Coruña de España antes de llegar al Toulouse de Francia donde a sus 30 años y en plena madurez de su carrera ha sido elegido capitán de su equipo.

Edwin Valencia: El volante de marca solo disputó un minuto en los tres primeros partidos, sin embargo después se convirtió en titular y jugó los seis partidos restantes de forma completa acumulando 541 minutos en cancha y viendo 2 veces la tarjeta amarilla siendo clave en el andamiaje del equipo pese a su trabajo silencioso en el terreno de juego. Valencia debutó con América en 2003 y permaneció allí hasta 2007, tras quedarse con sus derechos deportivos pasó al Atlético Paranaense de Brasil donde jugó hasta 2010 que fue transferido a Fluminense donde se vio su mejor versión y fue campeón dos veces, tras finalizar su contrato con el 'flu' Valencia de 29 años se encuentra en este momento libre y buscando club.

Valencia recién llegó a la selección mayor en 2012 convocado por José Pékerman quien lo llamó pese al supuesto veto que existía sobre él por haberse marchado del país en su momento con el pase en su propiedad, fue clave en el camino rumbo a Brasil, sin embargo no pudo jugar el mundial debido a una lesión en su pantorrilla y no ha vuelto a ser llamado a la selección.

Christian Marrugo: Era otro de los jugadores sobre los que había grandes expectativas para este torneo ya que había sido la revelación de Nacional desde 2003 año de su debut. Durante el torneo Marrugo disputó 7 partidos (6 como titular) acumulando 384 minutos en cancha y convirtiendo un gol (en el partido final contra Venezuela en el que además fue capitán debido a la ausencia de Abel Aguilar).

Tras su paso por Nacional en 2006 llegó a Santa Fe donde estuvo hasta 2008 y luego al Tolima, en el 'vinotinto y oro' jugó más de 200 partidos y llegó a ser considerado el mejor volante mixto de la liga de Colombia. Debido a su buen momento en 2013 llegó a México jugando en Pachuca y Veracruz sin adaptarse, volvió a jugar en Colombia con el Cali y el pasado semestre estuvo en el Medellín donde tuvo algunas buenas actuaciones. Con la selección de mayores disputó amistosos en los procesos de Hernán Darío Gomez y José Pékerman.

Delanteros

Hugo Rodallega: El delantero que casi se queda fuera de la convocatoria para el sudamericano debido a problemas de indisciplina e inició el torneo como suplente fue el goleador y la máxima figura no solo de Colombia sino del torneo. 'Hugol' como fue llamado acumuló 573 minutos en 7 partidos llegando a convertir 11 goles con un impresionante promedio de 1,57 goles por partido y convirtiendo un gol cada 52 minutos.

Tras el sudamericano llegaron muchos rumores sobre su futuro pero el decidió seguir 6 meses más en el Quindío, equipo en el que debutó como profesional, luego pasó al Deportivo Cali donde fue campeón, figura y máximo goleador de la liga, tras esto dio el paso al exterior y llegó a México para jugar con Monterrey y Atlas donde no se adaptó hasta llegar al Necaxa donde encontró otra vez un buen nivel que llamó la atención del Wigan de la Premier League de Inglaterra, equipo en el que jugó hasta 2013 y del que aún es máximo goleador en la historia de la Premier.

Una vez finalizado su contrato con Wigan fichó por el Fulham, equipo con el que descendió y actualmente juega en la segunda división de Inglaterra. Con la selección mayor Hugo de 29 años nunca logró consolidarse y tras jugar la eliminatoria rumbo a Sudáfrica y las copas América de 2007 y 2011 no ha sido convocado durante el proceso de José Pékerman.

Radamel Falcao García: El samario que actualmente está próximo a cumplir 29 años no era muy conocido en el país antes del suramericano ya que militaba en las inferiores de River Plate de Argentina, aún no había debutado en primera división, durante el torneo Falcao estuvo 231 minutos en cancha jugados durante 5 partidos y convirtiendo 1 gol. Tras concluir su proceso con la sub 20 Falcao debutó con la primera de River siendo figura a lo largo de 4 años y convirtiéndose en ídolo de la afición.

En 2009 llegó a Porto de Portugal donde jugó dos años altísimo nivel antes de llegar al Atlético de Madrid donde se vio su mejor versión y fue elegido en el XI ideal de la FIFA de 2012. En 2013 fue sorpresivamente transferido a Mónaco de Francia donde sufrió una lesión de ligamentos que le impidió jugar el Mundial en Brasil, en Septiembre de 2014 fue cedido al Manchester United de Inglaterra donde de a poco retoma su nivel y vuelve a su mejor versión.

Con la selección mayor Falcao debutó en 2007, y disputó las eliminatorias rumbo a Sudáfrica y Brasil donde fue figurón y goleador, pese a que no disputó el mundial Falcao acumula 21 goles y está próximo a convertirse en el goleador histórico de la selección, tras el retiro de Mario Yepes de la selección Falcao es actualmente el capitán del equipo.

Oscar Briceño: Pese a empezar el torneo como titular Briceño no encontró su nivel y durante el suramericano acumulo 186 minutos jugados en 5 partidos en los que convirtió 1 gol. Este delantero de 29 años debutó en el Tolima, y tras pasar por Millonarios, Herediano de Costa Rica y Alianza Atlético de Perú llegó a Venezuela donde pasó por Monagas y actualmente juega en Mineros de Guayana. Con la selección mayor Briceño disputó la Copa Oro 2005 y no volvió a ser llamado.

Wason Rentería: El delantero chocoano de actualmente 29 años fue el mejor socio de Hugo Rodallega durante el suramericano jugando 5 partidos (4 como titular) acumulando 311 minutos en cancha, convirtiendo 2 goles y siendo expulsado en una ocasión. Rentería debutó como profesional con el Chicó y en 2006 llegó a Internacional de Porto Alegre donde fue campeón de Copa Libertadores.

En 2007 inició su periplo europeo pasando por Porto y Braga de Portugal y Racing de Estrasburgo de Francia, en Brasil también pasó por Atlético Mineiro y Santos mientras que en Colombia ha pasado por Once Caldas y Millonarios donde fue campeón en 2012, en 2014 pasó por Racing de Argentina donde estuvo lesionado el primer semestre y no alcanzó su nivel durante el segundo lo que ocasionó que fuera licenciado del club antes de que alcanzara el título del torneo argentino, actualmente se encuentra sin club. Con la selección mayor Wason jugo la Copa Oro 2005 y la eliminatoria rumbo a Sudáfrica, época de su última convocatoria con el equipo.

Dayro Moreno: Este delantero nacido en Chicoral había sido descartado para jugar al torneo debido a problemas de indisciplina, sin embargo la lesión de Daniel Machacón le abrió un cupo a última hora, en el suramericano Dayro acumuló 140 minutos en 7 partidos (ninguno como titular) sin convertir goles y siendo expulsado en una ocasión. Dayro debutó en 2003 con el Once Caldas en el que estuvo hasta 2006 y fue campeón de Copa Libertadores en 2004.

Tras un breve paso por el Atlético Paranaense de Brasil volvió a Once Caldas donde fue goleador de liga y de ahí fue transferido al Steaua Bucarest de Rumania donde debido a sus problemas de indisciplina de a poco se fue quedando sin lugar. De nuevo jugó en Caldas y volvió a ser goleador de la liga e incluso campeón lo que despertó el interés del Sporting de Lisboa de Portugal, sin embargo Dayro firmó con Tijuana de México donde no duró mucho para volver al Caldas y pasar por Junior antes de llegar a Millonarios donde fue goleador de la liga dos semestres seguidos y provocó debate nacional sobre si debía o no ser llamado a la selección para el mundial de Brasil, tras concluir su préstamo Dayro volvió a Tijuana (dueño de su pase) donde juega actualmente. Con la selección mayor Dayro, de 29 años, jugó la eliminatoria rumbo a Sudáfrica y la Copa América de 2011 y desde que José Pékerman es el DT no ha vuelto a ser llamado.

Se cumplieron 10 años del título en el Eje Cafetero y en VAVEL se hizo el repaso de los jugadores que hicieron parte de esta nómina. Como en todas las selecciones juveniles hubo jugadores que se convirtieron en estrellas y otros se fueron quedando por el camino, junto con la selección del 2003 este equipo conforma la nueva “generación dorada” del fútbol colombiano, esa que nos devolvió a un mundial y que en su momento llenó de ilusión máxima a todo el pueblo colombiano.