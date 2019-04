Resultado Medellín - Cali en final Liga Águila 2015-I (1-1)

21:20. Con la imagen del equipo campeón de la Liga Águila 2015-I, les agradecemos una vez más por acompañarnos en estos seis meses de campeonato. Los invitamos a seguir toda al información del fútbol colombiano y de la Copa América Chile 2015 en Vavel.com. Hasta la próxima!!!

21:14. El 12 de julio arrancará la Liga Águila 2015-II donde los 20 equipos de la primera división buscarán la misma alegria de los caleños

21:13. Deportivo Cali será el primer representante de la Copa Libertadores 2016 en la fase de grupos

21:12. Al igual que en 2002 cuando el América de Cali dio la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot al vencer a Nacional, el Deportivo Cali lo hace en tierras antioqueñas despues de superar al Medellín

21:11. Deportivo Cali levanta el trofeo de campeón del Fútbol Profesional Colombiano!!

21:09. Los jugadores del Deportivo Cali son premiados en este momento.

21:08. Medellín es premiado como un merecido subcampeón del fútbol colombiano, otra buena campaña de este club que movió a mucha gente a acompañarlo en este semestre

21:07. Deportivo Cali termina con 46 puntos producto de 13 victorias, siete empates y seis derrotas. 45 goles a favor y 31 en contra

21:06. Los árbitros son premiados por su trabajo en este partido

21:04. Los jugadores del Medellín, junto con el cuerpo técnico, se reunen en el campo de juego. Un gran equipo que intentó quedarse con el título pero se quedó ad portas de la sexta estrella

21:02. Este fue el penal que desperdició Marín

21:01. Esta es la foto de la celebración del Cali campeón de la Liga Águila 2015-I

20:59. La cantera del Deportivo Cali es la gran ganadora de este campeonato. Un equipo muy joven que hace historia en el fútbol colombiano

20:58. Fernanco Pecoso Castro se corona campeón con el Deportivo Cali 19 años despues de haberlo hecho con este mismo equipo

20:57. Medellín, con su casa llena y luchando hasta el final, pierde por segunda ocasión consecutiva la oportunidad de levantar su sexto trofeo

20:56. Despues de nueve años y medio, el Deportivo Cali consigue su novena estrella en toda su historia

¡DEPORTIVO CALI ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO!

FINAL DEL PARTIDO!!! MEDELLÍN 1-1 CALI

92' Medellín cobra tiro de esquina

90' Cuatro minutos de adición

89' A. Pérez es amonestado por demora en cobrar una falta

88' Cali la tuvo con Preciado de media distancia pero se fue desviado por el palo derecho

85' Cali cobra tiro de esquina

84' Cali hace un cambio: sale Casierra y entra Murillo

83' Los visitantes juega al pelotazo lejos y sin hacer mucho juego de ataque

80' Cali cobra tiro de esquina

77' Medellín lo intenta de muchas maneras pero se estrella contra una buena defensa caleña que se repliega en el campo

74' Cali hace un cambio: sale Candelo, lesionado, y entra Giraldo

73' Candelo es atendido en el campo de juego por un golpe

71' Medellín cobra falta sobre J. Pérez

70' Cali hace un cambio: sale Roa y entra Cabezas

69' Charles Monsalvo empata el encuentro a pase de Hechalar por un costado para el delantero solo frente al arco. La serie está 2-1 a favor del Cali

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLÍN!!!

68' Medellín hace un cambio: sale Marín y entra Morelos

65' Los visitantes no se apresuran en jugar y aprovechan la desesperación del rival

62' Por ahora los locales no responden hacia la portería de Hernández, y los cambios no dan mucho efecto

59' Medellín hace dos cambios: salen Córdoba y J. Angulo, entran Hernández y Pertuz

56' Cali cobra falta sobre Roa

55' El partido mantiene el libreto del primer tiempo: posesión de balón del Medellín y control de juego del Cali

52' Medellín cobra falta sobre Monsalvo

51' Cali cobra falta

49' Pegó en el palo!!! Marín la estrelló con potencia en el travesaño superior, rebotó en el suelo y no entró. Los locales pierden una oportunidad importante

48' Brayan Angulo recibe el balón en el área, va hacia la linea final y el portero lo barre con su mano derecha

48' Penal a favor del Medellín!!!

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE MEDELLÍN Y DEPORTIVO CALI!!!

20:07. No hay cambios

20:06. Regresan los equipos al campo de juego

19:51. Este es el gol de Roa que pone parcialmente campeones a los caleños

19:48. Medellín jugó bien por los costados, creó espacios y han inquietado a la defensa rival, pero les faltó definir para anotar. Cali ha controlado de buena manera el partido, defendiendo la ventaja y aprovechando su opción para ampliar el marcador global.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!! MEDELLÍN 0-1 CALI

45' Arboleda, suplente del Cali es amonestado

45' Un minuto de adición

45' Medellín cobra falta sobre J. Pérez

43' Medellín cobra tiro de esquina

40' Andrés Felipe Roa marca el primero de la noche luego del cobro de Candelo que el volante definió hacia el arco sin marcaje. El global está 2-0 a favor de los caleños

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DEPORTIVO CALI!!!

39' Cali cobra falta sobre Palacios

37' Cali la perdió!!! Roa apareció por el costado derecho, mandó el pase atras para Preciado que le pegó mal y se fue desviado

36' Cali la perdió con Nasuti con el cabezazo que se fue por arriba ante la salida de Silva

35' Candelo es impactado atras de su cabeza con un objeto lanzado desde la tribuna suroriental

35' Cali la tuvo con Candelo en el cobro y Silva la rechazó con los puños al tiro de esquina

34' Cali cobra falta sobre Roa

32' El poderoso tiene la posesión de balón y de a poco se van acercando a la portería de Hernández

29' Los locales juegan por las bandas para abrir el campo y crear espacios, y la visita juega con el contragolpe rápido

26' Cali cobra falta sobre Preciado

25' Medellín cobra tiro de esquina

24' Palacios es amonestado por la falta

24' Medellín cobra falta sobre J. Pérez

22' Medellín la perdió!!! Brayan Angulo cobró, rebotó en la barrera y pegó en el travesaño superior

20' Nasuti es amonestado por la falta

20' Medellín cobra falta sobre J. Pérez

17' Cali cobra falta sobre Casierra

15' Córdoba es amonestado por falta sobre Candelo

14' Candelo es amonestado por falta sobre B. Angulo

12' Medellín hace el primer intento con Marín desde lejos pero le pegó muy mal y se fue desviado

10' Por ahora no hay acción en los arcos contrarios, ningún equipo llega al último cuarto de cancha

7' Cali cobra tiro de esquina

6' Cali cobra falta sobre Roa

5' Ambos equipos luchan por el balón en el medio campo sin dejar ningún espacio

2' Medellín cobra falta sobre Monsalvo

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE MEDELLÍN Y DEPORTIVO CALI!!!

18:58. Todo listo para el inicio del partido. Los últimos 90 minutos de la gran final de la Liga Águila 2015-I la vivirás en Vavel Colombia.

18:57. La serie va 1-0 a favor del Deportivo Cali. En caso de empate en el global el desempate serán cobros desde el punto penal.

18:56. Medellín tendrá su uniforme habitual de camiseta roja, pantaloneta azul oscura y medias rojas. Deportivo Cali usará su tradicional camiseta verde con pantaloneta y medias blancas

18:54. Salen los equipos al campo de juego para los actos protocolarios

18:50. Quien gane la final será el primer representante a la Copa Libertadores 2016 en la fase de grupos

18:45. Suplentes del Cali: Luis Hurtado, Víctor Giraldo, Danilo Arboleda, Juan David Cabezas, Miguel Murillo

18:45. Suplentes del Medellín: David González, Hernán Pertuz, Daniel Hernández, Cristian Restrepo, Alfredo Morelos

18:40. No cabe absolutamente nadie en las tribunas del Atanasio Girardot. Totálmente de rojo como ha sido en sus partidos de local del Medellín

18:35. Entre ambos equipos suman 16 títulos. Medellín tiene seis trofeos (cinco ligas, una Copa Colombia) y Deportivo Cali conserva diez victorias (ocho ligas, una Copa Colombia, una Superliga)

18:30. Cali ya calienta en el campo de juego del Atanasio Girardot:

18:25. Medellín fue subcampeón en ocho ocasiones (1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II,2012-II, 2014-II). Deportivo Cali terminó segundo 13 veces (1949, 1962, 1968, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980, 1985, 1986, 2003-II,2006-I, 2013-II), siendo un anti-record en el fútbol colombiano para los caleños.

18:20. Medellín ha sido campeón en cinco ocasiones (1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II). Deportivo Cali levantó el trofeo ocho veces (1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005-II)

18:15. Formación confirmada del Medellín:

18:10. Formación confirmada del Cali:

18:05. Desde temprano la gente ingresó al Atanasio Girardot para acomodarse para la gran final

18:00. Este será el trofeo que se entregará esta noche al campeón del fútbol colombiano

A partir de este momento iniciamos la retransmisión de la final entre Medellín - Cali desde el Atanasio Girardot por la Liga Águila

El Estadio Atanasio Girardot, con capacidad para 41.000 espectadores, espera vestirse de rojo para esta gran final de Medellín - Cali por la Liga Águila

Deportivo Cali podrá contar con Cristian Nasuti y Juan David Cabezas para este partido

Medellín no contará con Juan Fernando Caicedo por lesión ni con Cristian Marrugo por suspensión

Anthony Silva, portero del Medellín, afirmó que en su casa conseguirán la victoria para no ir a los penales con los caleños: “En Medellín es otra historia, otro el costo del partido. Sabemos que Cali es un rival difícil, pero seguimos confiando plenamente en nuestro equipo. Esperemos no llegar a los penales, es algo que no tenemos en mente”.

Andrés Felipe Roa, volante del Deportivo Cali, habló respecto a las fortalezas de su rival y cómo neutralizarlas: “Tenemos que evitar que Medellín maneje el balón porque ese es el fuerte de ellos. Somos un equipo que siempre juega al máximo y que no renuncia a su fútbol, y no haremos algo diferente”.

Por su parte, el entrenador del Cali, Fernando Pecoso Castro, se refirió a la nómina que defenderá la ventaja obtenida en Palmaseca: “Miraremos cómo armo el equipo para ir a Medellín y buscar un resultado que nos dé el título. No voy a pensar en que me voy a meter debajo de los tres palos. Estoy seguro de que, así como Leonel me va a encontrar debilidades, a lo mejor yo también le encuentro debilidades a ellos”.

Leonel Álvarez, técnico del Medellín, declaró que tiene esperanzas en que ganarán la final: “Soy muy optimista, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Dependemos de nosotros y con nuestra afición seguramente será a otro precio. Yo me la creo, por eso celebré, a mí no me gusta celebrar perdiendo, pero tenemos con qué”.

La última vez que se vieron, en el partido de ida de esta final, ganó el Cali por la mínima diferencia en Palmaseca con gol de Preciado.

Los goleadores de este partido son Alberto Flórez y Felipe Marino con 12 anotaciones cada uno

Cali ha marcado 321 goles y el Medellín anotó 271

Medellín y Cali han jugado 214 veces en toda su historia con 91 victorias de los caleños, 66 de los medellinenses y 57 empates.

Cali se apoya en la juventud de sus jugadores para conseguir la novena estrella tan esquiva durante nueve años, y en tierras antioqueñas espera convertirse en campeón de la mano de su entrenador y su hinchada que los acompañará desde lejos.

Medellín viene con el apoyo incondicional de su hinchada en su casa para lograr los buenos resultados que lo llevaron una vez más a la definición del campeonato, solo que esta vez quieren revancha no solo del semestre pasado sino de la derrota del miércoles.

Hoy finaliza la Liga Águila 2015-I con la revancha de la final del campeonato entre caleños y medellinenses en la capital antioqueña. El que gane esta serie levantará el trofeo que lo coronará como campeón colombiano y primer representante a la Copa Libertadores 2016.

¡Buenas Noches! Bienvenidos a la retransmisión del partido Medellín - Cali por la final de la Liga Águila 2015. Este encuentro se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.