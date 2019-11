¡La gloria del 'blanco blanco'!

1950: año del primer título del equipo albo

Foto: Web del Once Caldas

En el año 1950, Deportes Caldas quedó campeón del torneo colombiano superando a Millonarios en la tabla de posiciones; título que se le ha sumado al palmarés del Once Caldas. En ese torneo, el equipo se consagró después de 30 partidos quedando de primero en la tabla con un total de 45 puntos, saldo de 20 partidos ganados, 5 perdidos y 5 empatados; marcándole a los rivales 91 goles y recibiendo 48 tantos.

El equipo de Manizales fue dirigido en esa época por el director técnico argentino Alfredo Cuezzo, quien llegó a Colombia a finales de los años 1930 como jugador del Municipal, equipo de Bogotá. A Cuezzo se le suma también, su compatriota Julio “Stuka” Ávila, máximo goleador en el título del Deportes Caldas con veinticuatro anotaciones, y segundo artillero del torneo después de Casimiro Ávalos del Pereira con 27 dianas.

1952 – 1954: Deportivo Manizales y Atlético Manizales

En 1952 nace un nuevo equipo profesional, llamado Deportivo Manizales. Participó en el torneo, quedando en la decimosegunda casilla de la tabla general con 18 puntos a 28 puntos del campeón de ese año Millonarios; ese equipo tan solo duró un año. En 1954 se creó un nuevo equipo denominado Atlético Manizales, Club que jugó ese mismo año y después en el torneo de 1958; al siguiente año no jugó y así dejó el espacio para la posterior creación del Once Caldas.

1959: Creación del Once Caldas

En ese año, nació el Once Caldas, gracias a los dirigentes Carlos Gómez Escobar, Eduardo Gómez Arrubla y Hermán Bueno Ramírez. La idea que tenía Gómez Escobar era revivir el Deportes Caldas, mientras que Gómez Arrubla defendía al Once Deportivo; pero por intermedio de Bueno Ramírez, se tomó una parte de cada uno de los equipos y así se bautizó el Once Caldas. Al siguiente año, Once Caldas jugó partidos amistosos en contra de equipos sudamericanos y europeos; Palmeiras de Brasil, Huracán de Buenos Aires, América de Río de Janeiro y Estrella Roja de Belgrado, equipo originario de Serbia.

1961: Estreno oficial en el Torneo de la Dimayor

En 1961, Once Caldas se afilia a la Dimayor y participa en el Campeonato Colombiano del mismo año. Su primer partido oficial fue el 12 de marzo ante el Deportivo Pereira, perdiendo tres goles por uno en Manizales; Alonso Botero descontó para el equipo blanco, convirtiéndose en el futbolista en marcar el primer gol del Once Caldas en el Fútbol Colombiano. Su primer logro nacional fue en 1962 al quedar campeón del Torneo Nacional de Reservas.

Once Caldas cambió su nombre en varias ocasiones por razones publicitarias y económicas. En 1972 se llamó Cristal Caldas gracias al patrocinio de Aguardiente Cristal, en 1979 Varta Caldas por la ayuda económica que dio Pilas Varta y en 1991 Once Philips por la multinacional Philips. Luego llegaron al Club más patrocinadores como Ron Viejo de Caldas, Aguardiente Cristal, Póker, Postobón, Leona, Águila, LG, Suzuki, pero el nombre del equipo no se cambió.

1983 – 1993: Campeón de la Copa De La Paz y Bonificación, títulos sin estrella

Foto: Bestiario del Balón

En 1983, como Cristal Caldas, el equipo de Manizales se consagró campeón de la Copa Por La Paz en una final ante el Junior de Barranquilla. Su director técnico fue el argentino Américo Pérez; además nombres de jugadores que la afición no olvidará como Ricardo Pérez, Miguel Antonio Rada, Carlos Valencia, Joaquín Castro, Fernando “El Pecoso” Castro, Néstor San Juan, Néstor Dángelo, Mario Alberto Bianchini, Gabriel Verdugo y Carlos Alberto Munuti.

Diez años después, en definición de la máxima bonificación, Once Caldas jugó una nueva final contra el Junior de Barranquilla, quedando otra vez campeón. Esa vez el equipo fue dirigido por Carlos Restrepo e integrado por futbolistas como el argentino Daniel Alberto Tílger, Óscar Muñoz, Miguel Asprilla y Óscar Córdoba.

1998: Primera participación a nivel internacional

En el año 1998, el ‘blanco blanco’ de Manizales, participó en su primer torneo internacional. Gracias a que Millonarios prefirió estar en la Merconorte, Once Caldas lo reemplazó; jugó contra el Santos de Brasil en partidos de ida y vuelta. En el encuentro de ida, perdió dos goles por uno y en la vuelta empataron la serie con marcador similar, clasificando el equipo brasileño desde el punto del penal.

1999: Primera vez en Copa Libertadores

Gracias a quedar en el primer lugar de la tabla de reclasificación, Once Caldas consiguió cupo a primera Copa Libertadores. Estuvo en el Grupo B junto al Deportivo Cali, River Plate de Argentina y Vélez Sársfield, también de Argentina.

En los partidos de ida, Once Caldas perdió en el Pascual Guerrero un gol por cero ante el Deportivo Cali, pero el 2 de marzo fue un día histórico para los dirigidos por Alexis García, derrotaron en Manizales cuatros goles por uno a River Plate con una espléndida actuación del joven delantero Edwin Congo; después empató a cero goles con Vélez en la capital caldense.

Los juegos de vuelta no fueron buenos para el conjunto albo, pues a pesar de vencer al Cali en Manizales tres por cero, cayó en Argentina ante Vélez y River, uno por cero y tres por cero respectivamente. El equipo terminó en la última casilla del grupo con siete puntos, a dos del primero que fue Vélez y a tan solo un punto de la clasificación.

2003: Segunda estrella

Foto: El Espectador

Cincuenta y tres años después del primer título, Once Caldas, bajo el mando de Luis Fernando Montoya, consiguió su segunda estrella. Terminó primero en el todos contra todos con 35 puntos, quedando plantado en los cuadrangulares semifinales en el Grupo A junto Deportivo Cali, Unión Magdalena y América de Cali.

Su primer partido fue en el Pascual Guerrero ante América, rival al que no le ganaba desde el 27 de marzo de 1977 en condición de visitante, racha que fue cortada gracias a la victoria tres por uno sobre el elenco vallecaucano. En la segunda fecha recibió en Manizales al Unión Magdalena goleándolo cuatro goles por cero, en la tercera jornada goleó en el Pascual Guerrero al Cali tres por cero.

Ya en los juegos de vuelta, el Once venció dos a cero en el Palogrande al Cali y al América, y empató a un gol en Santa Marta con el Unión Magdalena. Terminó de primero en la tabla de posiciones del Grupo A con catorce puntos, clasificando a la final contra el también líder del Grupo B, Junior de Barranquilla.

El partido de ida se jugó el 5 de junio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, duelo que terminó empatado a cero goles. La vuelta se disputó en el Palogrande de Manizales, el 8 de junio, donde el Once venció al equipo rojiblanco uno por cero con gol del argentino Sergio Galván Rey. Gracias al título de ese año, el equipo caldense clasificó nuevamente a la Copa Libertadores, ésta vez a la edición del 2004.

El máximo goleador del Once Caldas en ese título fue el barranquillero Arnulfo Valentierra Cuero con trece goles, seguido de Julián Vásquez del América de Cali con once anotaciones.

Nómina campeona del 2003:

Jugadores:

Jámison Hurtado Juan Carlos González Juan Carlos Henao Rolando Ramírez Diego Arango Rubén Darío Velásquez Javier Araujo Luis Lara César Hernández Sergio Galván Rey Edwin García Edwin Muñoz Mauricio Casierra Carlos Rubio Gallo Arnulfo Valentierra Carlos Arias Jhon Viáfara Edgar Cataño Samuel Vanegas Joa Pinto Fernando Martínez Raúl Marín Dayro Moreno Elkin Soto Efraín Viáfara Alexander Hernández Edison Cardona Jefrey Díaz Pantagruel Caicedo

Cuerpo Técnico:

Director Técnico Luis Fernando Montoya Asistente Técnico Carlos Valencia Preparador Físico Juan Carlos Ángel Entrenador de arqueros Mario Marín

2004: ¡Campeón de la Copa Libertadores!

En el año 2004, Once Caldas se coronó campeón de la Copa Libertadores 2004, sin duda el mayor logro en toda su historia.

En la fase de grupos, el elenco dirigido por Luis Fernando Montoya quedó plantado en el Grupo 2 junto a Maracaibo de Venezuela, Vélez Sársfield de Argentina y Fénix de Uruguay. Debutó en la Copa con victoria, el 19 de febrero goleando tres por cero en Manizales a Fénix, en su segunda presentación venció a domicilio a Maracaibo dos goles por uno, terminó los partidos de ida el 9 de marzo cayendo en Argentina a manos de Vélez dos por cero. En los partidos de vuelta, Once Caldas venció en el Palogrande a Vélez y a Maracaibo, dos por cero y dos por uno respectivamente, y empató a dos goles en Uruguay ante Fénix.

Los manizalitas terminaron en el primer lugar del Grupo 2 con trece puntos, tras jugar seis partidos, ganar cuatro, perder y empatar uno; clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores. Maracaibo terminó en el segundo lugar con ocho puntos, Vélez fue tercero con siete unidades y Fénix cerrando el grupo con cinco.

Foto: Terra

En los octavos de final, Once Caldas enfrentó al Barcelona de Ecuador derrotándolo por penales en el partido de vuelta cuatro goles por dos. El cotejo de ida se jugó el 6 de mayo en el estadio Monumental de Guayaquil, donde culminó cero por cero; la vuelta se desarrolló en el Palogrande de Manizales el 13 de mayo, terminando en empate a un gol; yéndose en ventaja el equipo ecuatoriano al minuto 76 por intermedio de José Eduardo Gavica, pero al minuto 83 el encuentro se empató gracias a Jorge Agudelo.

La serie se tuvo que definir desde el punto penal, donde el Once Caldas fue el más certero a la hora de convertir en la portería rival, derrotando cuatro por dos al Barcelona. En el equipo local anotaron Arnulfo Valentierra, Elkin Soto, Dayro Moreno y Jorge Agudelo, mientras que en la escuadra visitante marcaron Geovanny Caicedo y Ángel Escobar, pero fallaron Walter Ayoví y José Chatruc. Los albos clasificarían así a los cuartos de final, donde tuvieron que enfrentar a Santos de Brasil, que venía de vencer también por penales a Liga de Quito cinco por tres.

En los cuartos de final, Once Caldas enfrentó a Santos, primero en Brasil y después en Colombia. La ida se jugó el 10 de junio en el estadio Villa Belmiro, sacando un valioso empate a un gol tras la anotación de Arnulfo Valentierra al último minuto del partido. El 27 de mayo, nuevamente Valentierra puso a estremecer las graderías del Palogrande, ya que al minuto 70 marcó el gol de la clasificación. Con un marcador global de dos a uno, Once Caldas se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores.

En la semifinal, el equipo colombiano tuvo que jugar ante un difícil Sao Paulo de Brasil, que venía de golear en la serie a Deportivo Táchira de Venezuela siete a uno. El encuentro de ida se disputó en el estadio Morumbi el 9 de junio, donde los manizalitas sacaron nuevamente un valioso empate, ésta vez con resultado de cero por cero. La vuelta se jugó en Manizales el 16 de junio, ganado el Once dos por uno con goles del cartagenero Herly Alcázar al minuto 27 y Jorge Agudelo al minuto 90, por los brasileños descontó Danilo de Andrade al minuto 32. Con ésta victoria al último minuto del partido, Once Caldas de Colombia clasificó a la final de la Copa Libertadores.

En la gran final, Once Caldas jugó ante un crecido Boca Juniors de Argentina, equipo que estaba confiado en ganar la Copa nuevamente. El partido de ida se jugó en La Bombonera, un estadio que estaba a reventar, pero eso no hizo que el equipo colombiano terminara con su sueño de hacer historia y dejar claro al mundo entero que en Colombia también se vive un buen fútbol. El encuentro concluyó cero a cero.

El 1 de julio de 2004, es sin duda la fecha más importante en la historia del Once Caldas. Ese día recibió a Boca con un estadio totalmente lleno, incluyendo el apoyo de todo un país que se aferraba en el nombre de Jesucristo para que el ‘blanco blanco’ venciera y consiguiera el título. Recién comenzado el partido, Jhon Viáfara con un potente remate que terminó donde el compadre araña, venció la valla del “Pato” Abbondanzieri y puso en ventaja al humilde Once; el estadio sin duda parecía que se iba a caer. Pero en el segundo tiempo, al minuto 52, el defensor Nicolás Burdisso empató el partido y la serie, dejando sin uñas a todo un país que sufría y sufría por el equipo albo. La gran final se tuvo que definir a través de los penales… ¡Más sufrimiento para la hinchada!

La seria la inició Arnulfo Valentierra, quien casi nunca había desperdiciado un penal en toda su carrera, pero falló en el primer cobro para el Once Caldas regalándole el balón al “Pato” Abbondanzieri. En la primera intervención para Boca, Rolando Schiavi la mandó a las nubes, haciendo respirar nuevamente a los hinchas caldenses. Elkin Soto aseguró el segundo cobro para los locales enviándola abajo del palo izquierdo del arquero argentino, la serie iba uno a cero. Raúl Cascini fue el encargado de tirar el segundo penal de Boca, pero Juan Carlos Henao adivinó la trayectoria del balón y dejó nuevamente arriba a los merengues. Tras un paupérrimo cobro de Wilmer Ortegón, Abbondanzieri atajó y le dio ilusiones nuevamente a los boquenses.

Pero la suerte estaba para los locales, en el tercer cobro para Boca, Nicolás Burdisso autor del empate, la estrelló en el travesaño reviviendo las esperanzas del equipo caldense. Jorge Agudelo fue el cuarto en disparar para el Once, convirtió tras asegurarla en el medio y engañar al “Pato” que se lanzó al palo izquierdo de la portería norte del Palogrande, los colombianos estaban a un paso de ser campeones. Era la noche de Juan Carlos Henao, pues en el cuarto penal de Boca cobrado por Franco Cángele, el arquero adivinó el disparo que iba al palo derecho del arco, lo atajó y le dio el título al equipo colombiano. ¡Once Caldas campeón de la Copa Libertadores 2004!

El Palogrande de Manizales estalló de la emoción, las lágrimas de felicidad salían de los ojos de los jugadores y también de los hinchas, la celebración se dio en toda Colombia, que por segunda vez quedaba campeón de la Libertadores. Un día que quedará en el recuerdo de todos.

Gracias al título de la Copa Libertadores, Once Caldas se ganó un cupo para la última Copa Intercontinental que se jugaría, entre el campeón de Europa y América. Su rival fue el Porto de Portugal.

El máximo artillero del Once Caldas en la Copa Libertadores fue Arnulfo Valentierra Cuero con cinco goles, a tres goles del goleador del torneo, el brasileño Luis Fabiano del Sao Paulo.

Nómina campeona del 2004:

Jugadores:

Wilmer Ortegón Rubén Darío Velásquez Germán Casas Alexis Henríquez Juan Carlos González Juan Carlos Henao Rolando Ramírez Jhon Viáfara Jhonatan Fabbro Edgar Cataño Jefrey Díaz Samuel Vanegas Arnulfo Valentirra Carlos Mojíca César Hernández Dayro Moreno Mauricio Casierra Elkin Soto Edwin García Javier Araujo Rapul Marín Sergio Galván Rey Diego Arango Miguel Rojas

Cuerpo Técnico

Director Técnico Luis Fernando Montoya Asistentes Técnicos Carlos Alberto Valencia y Dario Vélez Preparador Físico Juan Carlos Ángel Entrenador de arqueros Mario Marín

2008: Subtítulo de la Copa Colombia

En el año 2008, se creó la Copa Colombia, un torneo alterno que se disputa entre los equipos de la Primera A y de la Primera B. En la primera fase, Once Caldas que era dirigido por Jorge Luis Bernal, enfrentó a Expreso Rojo, Deportes Tolima, Atlético Huila, Girardot FC y Juventud Soacha, terminando de primero en el grupo con saldo de 20 puntos tras 10 partidos jugados, 5 victorias y 5 empates, no perdió; 22 goles a favor y 9 en contra.

En los octavos de final, Once Caldas enfrentó al Dépor. El 27 de agosto se jugó el partido de ida, que terminó uno por cero a favor del equipo vallecaucano; la vuelta se disputó en el Palogrande el 3 de septiembre con goleada a favor del ‘blanco blanco’ siete goles por cuatro. Con marcador global de siete a cinco, el Once clasificó a cuartos de final.

Boyacá Chicó fue su rival en cuartos, el partido de ida se jugó en La Independencia de Tunja, encuentro que culminó empatado a un gol; en Manizales se jugó la vuelta, el 1 de octubre, con victoria de tres a uno sobre el conjunto ajedrezado. El global de la serie fue de cuatro a dos a favor de Once Caldas, clasificando a la semifinal del certamen.

La semifinal fue ante un viejo conocido, Expreso Rojo, equipo con quien ya había jugado en la fase de grupos. Once Caldas venció a domicilio uno a cero en el partido de ida, el 8 de octubre; mientras que en la vuelta, jugada el 5 de noviembre, el encuentro terminó empatado a cero goles. El equipo caldense clasificó a la final de la Copa Colombia 2008 al vencer a Expreso Rojo con un global de uno a cero.

La gran final del certamen fue contra La Equidad, equipo de la capital de la República. La ida se disputó el 12 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, encuentro que terminó uno por cero a favor del elenco 'asegurador'. El cotejo de vuelta se jugó en Manizales, donde al Once Caldas no le alcanzó tras empatar tres por tres; La Equidad fue el campeón de la Copa Colombia de ese año, Once Caldas obtuvo el subcampeonato.

2009: Tercer título

El director técnico Javier Álvarez llegó al Once Caldas en el 2009, se encargó de guiar el camino del equipo caldense hacia tu tercera estrella. El comienzo del equipo fue irregular, clasificó a los octogonales de la Liga en el puesto octavo gracias a la victoria uno por cero sobre Independiente Medellín en el último partido.

En los cuadrangulares semifinales quedó emparejado en el Grupo A junto a La Equidad, Deportes Tolima y Boyacá Chicó. Ganó el primer partido dos a uno ante el Chicó con goles de Alexis Henríquez y Johan Fano. En la segunda salida, Johan Fano marcó el gol del empate uno a uno contra La Equidad. En el tercer encuentro perdió tres por uno en la ciudad de Ibagué ante el Deportes Tolima, el gol del descuento fue de Henry Rojas.

La cuarta presentación de los manizalitas en los cuadrangulares fue nuevamente contra el Tolima, pero ésta vez el equipo venció a los pijaos dos goles por cero con anotaciones de Jorge Casanova y Johan Fano. Más tarde perdería tres por dos ante La Equidad, Jorge Casanova y Wilson Mena descontaron para los de la ciudad de Manizales. El 21 de junio, Once Caldas clasificó a la final del torneo después de derrotar tres goles por dos al Chicó en Tunja, con doblete de Johan Fano y una anotación del argentino Ariel Carreño. Once Caldas terminó de líder del Grupo A con diez puntos, tras seis partidos jugados, tres victorias, dos derrotas y un empate; once goles a favor y diez en contra. Su rival para la final fue el Atlético Junior de Barranquilla, equipo que terminó de primer del Grupo B con 9 puntos, luego de vencer al Deportivo Cali, al Cúcuta Deportivo y al Envigado FC.

La primera final se jugó en el Palogrande de Manizales, el 24 de junio, con resultado de dos uno a favor del Once Caldas con goles de Nondier Romero y Johan Fano. El encuentro de vuelta se disputó en el Metropolitano de Barranquilla, el 28 de junio, en donde el partido terminó tres por uno a favor del equipo caldense con goles de Alexis Henríquez, Álex Sinisterra y Dayron Pérez; quedando el resultado global cinco por dos, coronándose campeón el Once Caldas por tercera vez en el Fútbol Profesional Colombiano.

El máximo goleador en ésta gran campaña del equipo albo, fue el peruano Johan Javier Fano Espinoza con 13 goles, quedando a tres goles del máximo artillero Teófilo Gutiérrez del Junior de Barranquilla.

Nómina campeón 2009:

Jorge Daniel Casanova Johan Fano Éver Rodríguez Diego Amaya Santiago Ramos Sebastián Ramírez Alexis Henríquez Ervin Maturana Félix Micolta Andrés Mosquera Wilson Mena Nicolás Torres Ariel Carreño Carlos Díaz Nilson Cortés Andrés Saldarriaga Álex Sinisterra Nondier Romero Héctor Fabio Landázuri Jhon Viáfara Dayron Pérez Juan David Veloza Luis Núñez Henry Rojas Julián Díaz Jéferson García

2010: Cuarto y último título

De la mano del director técnico Juan Carlos Osorio, Once Caldas ganó su cuarta estrella en el rentado colombiano. En las primeras fechas del Torneo Finalización, los resultados no se estaban dando, pero a partir de la novena fecha, los caldenses fueron imbatibles; llegaron a dieciséis jornadas sin perder. En el todos contra todos, los manizalitas terminaron en la segunda posición de la tabla con 36 puntos, por debajo del Deportes Tolima.

Once Caldas quedó emparejado en el Grupo B junto al Atlético Nacional, Deportes Quindío y el Cúcuta Deportivo. Comenzó los cuadrangulares empatando a cero tantos contra el Cúcuta en condición de local, pero volvió a tomar impulso al derrotar en Armenia al Quindío tres por uno con doblete de Fernando Uribe y un gol de Dayro Moreno. Su tercera salida fue ante Nacional en el Atanasio, donde dio golpe de autoridad y lo venció tres a uno con anotaciones de Fernando Uribe, Jefferson Cuero y Dayro Moreno. Su cuarta presentación en esos cuadrangulares fue nuevamente ante Nacional, pero ésta vez el duelo se dio en Manizales, victoria del ‘blanco blanco’ tres por dos tras un doblete de Félix Micolta y otro tanto de Dayro Moreno.

En la quinta fecha del cuadrangular, Once Caldas se clasificó a la final tras golear al Quindío en el Palogrande con goles de Luis Núñez, un doblete de Jaime Castrillón y otra anotación de Félix Micolta. En la última fecha, el equipo albo cayó en el General Santander dos por uno frente al Cúcuta Deportivo. Finalizó liderando el Grupo B con 13 puntos, luego de ganar cuatro partidos, perder uno y empatar otro.

La gran final la disputó ante el Deportes Tolima, el primer juego se realizó en el Murillo Toro de Ibagué y el segundo en el Palogrande de Manizales. La ida fue el 15 de diciembre favoreciendo al equipo tolimense después de vencer en condición de local al equipo merengue dos goles por uno, el descuento de la visita fue a cargo de Dayro Moreno. La vuelta se realizó el 19 de diciembre en Manizales, con victoria del Once Caldas tres tantos a uno; Jaime Castrillón, Fernando Uribe y Wilson Mena fueron los artífices del triunfo y del título.

Con resultado global de cuatro por tres, Once Caldas se coronó campeón del Torneo Finalización 2010, obteniendo por cuarta vez una estrella en el rentado del Fútbol Profesional Colombia. Dayro Moreno con 16 goles compartió el pódium de máximo goleador del torneo junto al delantero del Tolima, Wilder Medina.

Nómina campeona 2010:

Félix Micolta Fernando Uribe Diego Arango Jaime Castrillón Carlos Ramírez Diego Arias Juan Vaena Wilson Mena Facundo Piacenza Oswaldo Vizcarrondo Jhon Valencia Harrison Henao Juan Carlos Henao Dayro Moreno Luis Carlos Murillo Jhon Jairo Rincón Iván Vélez Jefferson Cuero Luis Martínez Emerson Acuña Eduard Góngora Alexis Henríquez Cristian Osorio Diego Amaya Yésinguer Jiménez Johan Marín Luis Núñez

Goleadores históricos de Once Caldas

Nacionalidad Nombre Goles Partidos Argentino Sergio Alejandro Galván Rey 185 377 Colombiano Arnulfo Valentierra Cuero 138 481 Colombiano Dayro Mauricio Moreno Galindo 90 220

Jugadores con más partidos en Once Caldas

Nacionalidad Nombre Partidos Colombiano Juan Carlos Henao Valemcia 602 Colombiano Arnulfo Valentierra Cuero 481 Colombiano Robeiro Fernando Moreno 451

Para el 2016, tanto la hinchada como para los amantes del fútbol, esperamos que el Once Caldas se refuerce bien y demuestre fecha a fecha su talento y buen juego. El equipo de Manizales es sin duda uno de los equipos grandes de Colombia, y por esa razón le hicimos el anterior homenaje. ¡Gracias Once Caldas!